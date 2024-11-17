Οι IDF έστειλαν φύλλα στράτευσης σε μέλη της κοινότητας των υπερορθόδοξων Εβραίων

Ο στρατός του Ισραήλ έστειλε σήμερα φύλλα στράτευσης σε μέλη της κοινότητας των υπερορθόδοξων Εβραίων, με στόχο να ενισχύσει τις δυνάμεις του καθώς βρίσκεται σε πόλεμο σε δύο μέτωπα, στη Λωρίδα της Γάζας και τον Λίβανο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ έκρινε τον Ιούνιο ότι το υπουργείο Άμυνας δεν μπορεί να εξαιρεί ανεξαιρέτως όλους τους σπουδαστές των ταλμουδικών σχολών από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, ένα μέτρο που ισχύει από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, το 1948, όταν η κοινότητα των υπερορθόδοξων Εβραίων ήταν πολύ μικρή.

Καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος εναντίον της Χαμάς στη Γάζα και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι 7.000 υπερορθόδοξοι Εβραίοι θα κληθούν σταδιακά από σήμερα να υπηρετήσουν στον στρατό.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείου τόνιζε ότι θα συνεργαστεί με τους επικεφαλής της κοινότητας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι υπερορθόδοξοι θα μπορέσουν να διατηρήσουν τον θρησκευτικό τρόπο ζωής τους στη διάρκεια της θητείας τους.

Τον Ιούλιο ο ισραηλινός στρατός κάλεσε να παρουσιαστούν 1.000 υπερορθόδοξοι άνδρες.

Ωστόσο, δύο θρησκευτικά κόμματα που συμμετέχουν στον συνασπισμό υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου αντιτίθενται σθεναρά στην επιστράτευση των υπερορθόδοξων, ένα θέμα που προκαλεί ένταση στην κυβέρνηση.

Οι επικεφαλής της γρήγορα αυξανόμενης κοινότητας των υπερορθόδοξων καταγγέλλουν ότι αν οι μαθητές των ταλμουδικών σχολών αναγκαστούν να υπηρετήσουν στον στρατό μαζί με τους υπόλοιπους Ισραηλινούς -ανάμεσά τους και γυναίκες-, θα κινδυνεύσουν να χάσουν την ταυτότητά τους.

Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση δέχεται ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις από τους εφέδρους, πολλοί από τους οποίους βρέθηκαν να υπηρετούν στον στρατό το μεγαλύτερο μέρος του έτους που πέρασε, να στρατευθούν και οι υπερορθόδοξοι άνδρες.

Ο ισραηλινός ραδιοφωνικός σταθμός Kan μετέδωσε σήμερα ότι ραβίνοι καλούν τους υπερορθόδοξους που έλαβαν φύλλα στράτευσης να αρνηθούν να παρουσιαστούν στον στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

