«Ψυχολογική επίθεση»: Η Ρωσία διέδωσε ψεύτικη προειδοποίηση για αεροπορική επιδρομή, λέει το Κίεβο

Η Ρωσία οργάνωσε «μια μαζική πληροφοριακή-ψυχολογική επίθεση» κατά της Ουκρανίας διαδίδοντας μια ψεύτικη προειδοποίηση, δήθεν από τις ουκρανικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών, για επικείμενη μαζική αεροπορική επίθεση, ανέφερε την Τετάρτη η κορυφαία υπηρεσία κατασκοπείας του Κιέβου σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Ένα μήνυμα διαδίδεται μέσω μηνυμάτων και κοινωνικών δικτύων ... για την απειλή μιας «μαζικής» επίθεσης με πυραύλους και βόμβες σε ουκρανικές πόλεις σήμερα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κύρια Διεύθυνση Πληροφοριών. «Το μήνυμα αυτό είναι ψεύτικο, περιέχει γραμματικά λάθη που είναι τυπικά για τις ρωσικές επιχειρήσεις πληροφόρησης και ψυχολογίας».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμανε συναγερμός γύρω στη 1 το μεσημέρι της Τετάρτης στο Κίεβο με αποτέλεσμα να ηχήσουν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής στην ουκρανική πρωτεύουσα και σε πολλές άλλες περιοχές εν μέσω αναμονής αντιποίνων από τη Ρωσία μετά την εκτόξευση χθες, Τρίτη των πρώτων αμερικανικών πυραύλων ATACMS πραγματοποιώντας πλήγμα στη ρωσική επικράτεια.

Το όλο περιστατικό έλαβε χώρα λίγες ώρες αφότου οι ΗΠΑ έκλεισαν την πρεσβεία τους στο Κίεβο λόγω «συγκεκριμένων πληροφοριών για πιθανή σημαντική αεροπορική επίθεση».

«Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο έλαβε συγκεκριμένες πληροφορίες για μια πιθανή σημαντική αεροπορική επίθεση στις 20 Νοεμβρίου. Για προληπτικούς λόγους, η Πρεσβεία θα κλείσει και οι υπάλληλοι της Πρεσβείας λαμβάνουν οδηγίες να παραμείνουν στα σπίτια τους. Η Πρεσβεία των ΗΠΑ συνιστά στους πολίτες των ΗΠΑ να είναι έτοιμοι να βρουν αμέσως καταφύγιο σε περίπτωση που ανακοινωθεί αεροπορικός συναγερμός», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επίσης, η ελληνική και η ιταλική πρεσβεία στο Κίεβο έκλεισαν ακολουθώντας την αμερικανική.

Ανοιχτή ωστόσο παραμένει η βρετανική πρεσβεία με την κυβέρνηση να λέει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση στο Κίεβο.

Στο μεταξύ, η πρεσβεία της Γερμανίας στο Κίεβο παραμένει ανοικτή σε περιορισμένο βαθμό και οι Γερμανοί υπήκοοι μπορούν να επικοινωνήσουν με αυτήν, ανέφερε την Τετάρτη αξιωματούχος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών. «Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους συναδέλφους μας επί τόπου, ώστε να μπορούμε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα εάν η κατάσταση αλλάξει», πρόσθεσε ο αξιωματούχος σύμφωνα με το Reuters.

Η ισπανική πρεσβεία από τη μεριά της άνοιξε εκ νέου, έπειτα από προσωρινό κλείσιμο, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, σύμφωνα με το BBC.

Πηγή: skai.gr

