Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία τους το Σάββατο το βράδυ ότι η τελική συμφωνία με το Ιράν θα διαλύσει πλήρως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, διαβεβαιώνει σε ανακοίνωσή του ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο Τραμπ «διευκρίνισε ότι θα παραμείνει σταθερός στις διαπραγματεύσεις σχετικά με το μακροχρόνιο αίτημά του για διάλυση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου από το ιρανικό έδαφος, και ότι δεν θα υπογράψει τελική συμφωνία χωρίς να πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις», αναφέρει ο αξιωματούχος.

Η Ουάσινγκτον ενημερώνει την Ιερουσαλήμ για τις διαπραγματεύσεις «για ένα μνημόνιο συνεννόησης για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και την έναρξη διαπραγματεύσεων προς μια τελική συμφωνία για τα σημεία που παραμένουν σε διαμάχη», αναφέρει η δήλωση, προσθέτοντας ότι ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Τραμπ για την «εξαιρετική δέσμευσή του στην ασφάλεια του Ισραήλ».

Το Σάββατο, η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει σχεδόν πλήρως το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου είπε στον Τραμπ ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει την ελευθερία δράσης του έναντι «όλων των απειλών σε όλους τους τομείς», υποστηρίζει ο αξιωματούχος.

«Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει την ελευθερία δράσης του έναντι απειλών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε την υποστήριξή του σε αυτήν την αρχή», λέει ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα με το Axios, το υπό συζήτηση Μνημόνιο Κατανόησης καθιστά σαφές ότι η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ θα τερματιστεί, αν και το Ισραήλ θα έχει τη δυνατότητα να επιτεθεί στη Χεζμπολάχ εάν η τρομοκρατική ομάδα υποκινήσει ή πραγματοποιήσει επιθέσεις.

Μια ανώτερη ιρανική πηγή επέμεινε στο Reuters ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού βάσει της προκαταρκτικής συμφωνίας.

Δεν έχει υπάρξει δημόσια δήλωση από τον Νετανιάχου εν μέσω των αυξανόμενων αναφορών για μια επικείμενη συμφωνία.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας αναγνωρίζουν τώρα ότι το Ισραήλ έχει «παραγκωνιστεί πλήρως» από την κυβέρνηση Τραμπ, στον βαθμό που οι ηγέτες του συμμετέχουν ελάχιστα στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.



«Ελλείψει πληροφοριών από τους στενότερους συμμάχους τους, οι Ισραηλινοί έπρεπε να μάθουν ό,τι μπορούν για τις επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης μέσω δεσμών με περιφερειακούς ηγέτες και διπλωμάτες», ανέφερε η εφημερίδα Yedioth Ahronoth το Σάββατο το πρωί.

