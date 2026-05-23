Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας αναγνωρίζουν τώρα ότι το Ισραήλ έχει «παραγκωνιστεί πλήρως» από την κυβέρνηση Τραμπ, στον βαθμό που οι ηγέτες του συμμετέχουν ελάχιστα στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.



«Ελλείψει πληροφοριών από τους στενότερους συμμάχους τους, οι Ισραηλινοί έπρεπε να μάθουν ό,τι μπορούν για τις επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης μέσω δεσμών με περιφερειακούς ηγέτες και διπλωμάτες», ανέφερε η εφημερίδα Yedioth Ahronoth το Σάββατο το πρωί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Ισραήλ χρησιμοποιεί επίσης τις δυνατότητες επιτήρησής του εντός του Ιράν για να παραμένει ενημερωμένο.



Ο λόγος, ανέφερε το ρεπορτάζ, είναι η εκτίμηση που έδωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πριν από την έναρξη της επιχείρησης «Επική Οργή», σύμφωνα με την οποία το ιρανικό καθεστώς ήταν πολύ πιθανό να καταρρεύσει ως αποτέλεσμα της κοινής αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης.



Σύμφωνα με τους New York Times, «πολλοί αξιωματούχοι στον στενό κύκλο του Τραμπ θεωρούσαν πάντα την ιδέα της αλλαγής καθεστώτος παράλογη» και δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να αποκλίνουν οι προτεραιότητες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ειδικά μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν, οδηγώντας υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου και αυξάνοντας την πίεση στον Τραμπ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Εξουσιοδότηση επιθέσεων, στη συνέχεια δημόσια αποστασιοποίηση

Ο Νετανιάχου έθεσε τρεις στόχους στην αρχή του πολέμου: την καταστροφή του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, την εξάλειψη του πυραυλικού του προγράμματος και την ανατροπή του καθεστώτος. Μέχρι στιγμής, κανένας από αυτούς τους στόχους δεν έχει επιτευχθεί. Στο μεταξύ, το Ιράν ενεργεί σαν να έχει βγει νικητής, παρά τη στρατιωτική του ήττα, απλά επειδή επιβίωσε.



Στις διαπραγματεύσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρεται να έχουν προτείνει την αναστολή της πυρηνικής δραστηριότητας του Ιράν για 20 χρόνια, ένα χρονικό πλαίσιο που θα μπορούσε να συντομευτεί σε μεταγενέστερες προτάσεις.



Οι New York Times σημείωσαν ότι με τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις συνομιλίες, το οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν μπορεί να έχει μείνει εκτός συζήτησης, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.



Η ανησυχία στο Ισραήλ είναι ότι μια συμφωνία επί Τραμπ θα μπορούσε τελικά να μοιάζει με την πυρηνική συμφωνία της εποχής Ομπάμα του 2015, χωρίς περιορισμούς στους πυραύλους, χωρίς κυρώσεις και χωρίς μόνιμη διακοπή του πυρηνικού προγράμματος. Σε ένα τέτοιο σενάριο, δισεκατομμύρια δολάρια θα εισρέουν στο Ιράν, παρέχοντας μια οικονομική σανίδα σωτηρίας και επιτρέποντάς του να υποστηρίξει τους αντιπροσώπους του, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, και να βοηθήσει στον επανεξοπλισμό τους.



Το δημοσίευμα περιέγραψε πώς μεταβλήθηκε η σχέση Ισραήλ-ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου: από μια κατάσταση στην οποία Αμερικανοί αξιωματικοί κάθονταν μαζί με τους συναδέλφους τους στο διοικητήριο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στο Τελ Αβίβ και οι αποφάσεις λαμβάνονταν από κοινού σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων σε ιρανικούς πυραύλους, σε μια κατάσταση στην οποία το Ισραήλ λειτουργεί ως ένα είδος «υπεργολάβου» των Ηνωμένων Πολιτειών, περιμένοντας έγκριση για κάθε ενέργεια.



Μεταξύ άλλων παραδειγμάτων, όταν οι Αμερικανοί ενέκριναν τις ισραηλινές επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη και το Καράτζ, περίμεναν μια μικρή, συμβολική επίθεση που είχε σκοπό να καταδείξει στο Ιράν ότι ο ενεργειακός του τομέας βρισκόταν σε κίνδυνο. Αντ' αυτού, με την επίθεσή του, το Ισραήλ παρήγαγε τεράστιες μαύρες στήλες καπνού που μετέφεραν επικίνδυνες χημικές ουσίες που αιωρούνταν πάνω από την Τεχεράνη για μέρες. Η κυβέρνηση Τραμπ αντέδρασε λέγοντας ότι δεν είχε εγκρίνει την επίθεση και απαίτησε από το Ισραήλ να σταματήσει. Αυτή δεν ήταν η μόνη περίπτωση στην οποία το Ισραήλ ενέκρινε σχέδια μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο και μόνο για να τα «ακυρώσει» η κυβέρνηση Τραμπ αφότου είχαν ήδη υλοποιηθεί.



Σε μια άλλη περίπτωση, όταν το Ισραήλ χτύπησε το κοίτασμα φυσικού αερίου και τις εγκαταστάσεις πετρελαίου South Pars κατά μήκος του Περσικού Κόλπου στο νότιο Ιράν, το έπραξε ως μέρος μιας συντονισμένης προσπάθειας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να πιέσει το Ιράν να συμφωνήσει σε μια πιο ευνοϊκή κατάπαυση του πυρός.



Αντίθετα, ο Τραμπ διέταξε να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί. Αρχικά αρνήθηκε ότι γνώριζε προηγουμένως για την επίθεση στο South Pars, στη συνέχεια επέκρινε το Ισραήλ για μια «βίαιη επίθεση» και αργότερα άφησε να εννοηθεί ότι είχε πράγματι μιλήσει με τον Νετανιάχου εκ των προτέρων και τον προέτρεψε να μην την πραγματοποιήσει. Εκείνο το βράδυ, ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ είχε ενεργήσει μόνο του και ότι ο Τραμπ του είχε ζητήσει να καθυστερήσει μελλοντικές επιθέσεις.



Μέρες μετά την υπογραφή της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, το Ισραήλ συμφώνησε επίσης να σταματήσει πρόωρα την εν εξελίξει εκστρατεία του κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και να αποδεχτεί ασυνήθιστους περιορισμούς. Οι New York Times σημείωσαν ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι διαμαρτυρήθηκαν για την περιθωριοποίησή τους στις διαπραγματεύσεις, ειδικά αφότου το Ισραήλ είχε αναλάβει οικειοθελώς μερικές από τις πιο αμφιλεγόμενες διεθνώς αποστολές, συμπεριλαμβανομένης μιας φερόμενης προσπάθειας επίθεσης στον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ σε αεροπορική επιδρομή.



Πηγή: skai.gr

