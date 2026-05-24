Νετανιάχου για Τραμπ: Ανακουφισμένος που ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ το Ισραήλ είναι ασφαλής

«Ανακουφισμένος που ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ το Ισραήλ» είναι ασφαλής, δηλώνει σε ανάρτησή του για τον πρόεδρο Τραμπ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τους πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο τη νύχτα.

«Είμαι ανακουφισμένος που ο Πρόεδρος @realDonaldTrump, ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο, είναι ασφαλής και ότι ο δράστης εξουδετερώθηκε πριν προκαλέσει οποιαδήποτε περαιτέρω βλάβη. Η πολιτική βία, συμπεριλαμβανομένων των επανειλημμένων απόπειρων δολοφονίας του Προέδρου Τραμπ, πρέπει να καταδικάζεται κατηγορηματικά και αποφασιστικά από όλους» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

I am relieved that President @realDonaldTrump, the best friend Israel has ever had in the White House, is safe and that the attacker was neutralized before he could cause any further harm.



Political violence, including repeated attempts to… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 24, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.