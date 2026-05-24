Νετανιάχου για Τραμπ: Ανακουφισμένος που ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ το Ισραήλ είναι ασφαλής

«Η πολιτική βία, συμπεριλαμβανομένων των επανειλημμένων απόπειρων δολοφονίας του Προέδρου Τραμπ, πρέπει να καταδικάζεται κατηγορηματικά»

Τραμπ

«Ανακουφισμένος που ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ το Ισραήλ» είναι ασφαλής, δηλώνει σε ανάρτησή του για τον πρόεδρο Τραμπ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τους πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο τη νύχτα.

«Είμαι ανακουφισμένος που ο Πρόεδρος @realDonaldTrump, ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο, είναι ασφαλής και ότι ο δράστης εξουδετερώθηκε πριν προκαλέσει οποιαδήποτε περαιτέρω βλάβη. Η πολιτική βία, συμπεριλαμβανομένων των επανειλημμένων απόπειρων δολοφονίας του Προέδρου Τραμπ, πρέπει να καταδικάζεται κατηγορηματικά και αποφασιστικά από όλους» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. 

TAGS: Μπενιαμίν Νετανιάχου Ντόναλντ Τραμπ
