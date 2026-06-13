Ολυμπιακός: «Ο Ναν φώναξε τον Τζόουνς για να τον αγκαλιάσει και του έριξε μπουνιά στην κοιλιά» - Λένε ότι υπάρχει βίντεο

Τη δική του εκδοχή για το επεισόδιο του Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Κέντρικ Ναν δίνει ο Ολυμπιακός.



Αμέσως μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Πειραιώτες, υπήρξε η καταγγελία από τον Παναθηναϊκό AKTOR για γροθιά του Αμερικανού σέντερ στον γκαρντ του «τριφυλλιού» μέσα στα αποδυτήρια.

Ο άσος των «ερυθρόλευκων» και εκείνος των «πράσινων» είχαν, άλλωστε, αποχωρήσει με εκρηκτικό τρόπο από τον αγωνιστικό χώρο. Αφού ο πρώτος είχε πιάσει από τον λαιμό τον αντίπαλό του. Ο Ναν αποβλήθηκε, καθώς δέχθηκε τεχνική ποινή, ενώ είχε τέσσερα φάουλ. Ο Τζόουνς πήγε και αυτός στα αποδυτήρια, αφού δέχθηκε αντιαθλητικό φάουλ και τεχνική ποινή.Ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστό ότι σκοπεύει να κάνει μηνύσεις προς τον Ταϊρίκ Τζόουνς , ενώ ο Ολυμπιακός στον Κέντρικ Ναν και τονΔεν άργησε, μάλιστα, να κυκλοφορήσει και video από τη γροθιά του Τζόουνς στον άλλοτε NBAer.Πάντως, από τον Ολυμπιακό δίνουν τη δική τους εκδοχή. Τονίζουν για την ακρίβεια ότι ο Ναν φώναξε τον Τζόουνς ώστε να τον αγκαλιάσει και να τα βρουν, αλλά έριξε γροθιά στην κοιλιά του Τζόουνς, ο οποίος αντέδρασε. Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι έχουν στην κατοχή τους σχετικό video.

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