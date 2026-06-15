Καλοκαίρι στην Αθήνα με δράσεις και δημιουργία για τα παιδιά

Με στόχο να έχουν τα παιδιά ένα δημιουργικό καλοκαίρι στην Αθήνα, αλλά και ως στήριξη στις οικογένειες της πόλης και ιδιαίτερα στους εργαζόμενους γονείς, οι άνθρωποι του δήμου Αθηναίων δημιούργησαν και φέτος ένα πρόγραμμα ψυχαγωγικών και δημιουργικών δράσεων, με ελεύθερη συμμετοχή, σε σχολικά κτίρια της πόλης και στα προαύλιά τους, σε Νηπιαγωγεία και Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης, αλλά και στον Εθνικό Κήπο, με ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Από αυτή την εβδομάδα μέχρι τα τέλη Ιουλίου, τα παιδιά κάθε ηλικίας σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες της Αθήνας θα έχουν τον ασφαλή χώρο και τους κατάλληλους ανθρώπους στη διάθεσή τους, ώστε να παίξουν, να χαρούν, να δημιουργήσουν, να μάθουν και να γεμίσουν με νέες εμπειρίες και φιλίες.

«Στον Δήμο Αθηναίων πιστεύουμε ότι κάθε παιδί αξίζει να έχει ένα δημιουργικό και χαρούμενο καλοκαίρι, ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς του» δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και συνεχίζει:

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για πολλές οικογένειες οι συνθήκες δεν επιτρέπουν διακοπές εκτός πόλης και ότι οι εργαζόμενοι γονείς αναζητούν ασφαλείς και αξιόπιστες λύσεις για τη φροντίδα και την ψυχαγωγική απασχόληση των παιδιών τους κατά τους θερινούς μήνες. Γι’ αυτό τον λόγο, αναπτύσσουμε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα δίκτυα καλοκαιρινών δράσεων για παιδιά στην Ελλάδα, με προγράμματα σε νηπιαγωγεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης και στον Εθνικό Κήπο. Σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας».

Στο τέλος, ο κ. Δούκας προσθέτει: «Επενδύουμε στα παιδιά, στη γνώση, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και στην επαφή με τη φύση. Παράλληλα, στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες της πόλης, προσφέροντας ποιοτικές ευκαιρίες δημιουργίας, κοινωνικοποίησης και μάθησης, ώστε κανένα παιδί να μη στερηθεί το γέλιο, την παρέα και τις χαρές του καλοκαιριού».

Σε ανοιχτά σχολεία και προαύλια

Η σχολική χρονιά τελείωσε, αλλά τα σχολεία δεν κλείνουν στην Αθήνα. Για ακόμη μια χρονιά, ο Δήμος Αθηναίων υλοποιεί στα σχολικά κτίρια πρόγραμμα ψυχαγωγικών δράσεων και παιχνιδιού, με ελεύθερη συμμετοχή.

«Ανοιχτά σχολεία» και «ανοιχτά προαύλια» μέσα στις γειτονιές της πόλης, αναμένεται να φιλοξενήσουν ως τόποι συνάντησης και ψυχαγωγίας, περίπου 1.500 παιδιά, ηλικίας 6 έως 12 ετών.

Το πρόγραμμα για τα σχολεία υλοποιείται από τη Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης του δήμου Αθηναίων και θα λειτουργήσει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 07:30 έως 16:00, στις εξής περιόδους:

Α’ Περίοδος: 16 Ιουνίου – 26 Ιουνίου

Β’ Περίοδος: 29 Ιουνίου – 10 Ιουλίου

Γ’ Περίοδος: 13 Ιουλίου – 24 Ιουλίου

Οι σχολικές μονάδες διεξαγωγής είναι:

70ο Δημοτικό Σχολείο (1η Δημοτική Κοινότητα), 91ο Δημοτικό Σχολείο (2η Δημοτική Κοινότητα), 76ο Δημοτικό Σχολείο (3η Δημοτική Κοινότητα), 145ο Δημοτικό Σχολείο (4η Δημοτική Κοινότητα), 39ο & 141ο Δημοτικά Σχολεία (συστεγαζόμενα στη 5η Δημοτική Κοινότητα), 38ο & 120ο Δημοτικά Σχολεία (συστεγαζόμενα στην 6η Δημοτική Κοινότητα), 17ο Δημοτικό Σχολείο (7η Δημοτική Κοινότητα)

Αρχικά, δίνεται δικαίωμα συμμετοχής κάθε παιδιού σε μία μόνο περίοδο τηρουμένης χρονικής σειράς προτεραιότητας, όμως στη συνέχεια, εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις θα συμπληρώνονται από παιδιά που επιθυμούν να συμμετέχουν και σε άλλη περίοδο.

Παράλληλα, τα σχολικά προαύλια γίνονται πάλι χώροι παιχνιδιού και ανεμελιάς, αφού ο δήμος Αθηναίων ανοίγει 14 προαύλια, ώστε να αξιοποιηθούν ως ασφαλείς και προσβάσιμοι χώροι άθλησης, παιχνιδιού και κοινωνικής δραστηριότητας για μαθητές κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Η δράση θα υλοποιηθεί καθημερινές πλην Σαββάτου και Κυριακής, από 17:30 έως 20:30, στα εξής σχολεία:

36ο Δημοτικό (1η Δημοτική Κοινότητα), 4ο Γυμνάσιο (1η Δημοτική Κοινότητα), 2ο Δημοτικό (2η Δημοτική Κοινότητα), 117ο Δημοτικό (2η Δημοτική Κοινότητα), 72ο Δημοτικό (3η Δημοτική Κοινότητα), 87ο Δημοτικό (3η Δημοτική Κοινότητα), 67ο Δημοτικό (4η Δημοτική Κοινότητα), 145ο Δημοτικό (4η Δημοτική Κοινότητα), 113ο Δημοτικό (5η Δημοτική Κοινότητα), 49ο Γυμνάσιο (5η Δημοτική Κοινότητα), 26ο Δημοτικό (6η Δημοτική Κοινότητα), 21ο Δημοτικό (6η Δημοτική Κοινότητα), 134ο Δημοτικό (7η Δημοτική Κοινότητα), 107ο Δημοτικό (7η Δημοτική Κοινότητα).

Το πρόγραμμα διευρύνει τη χρήση των σχολικών κτιρίων και επιχειρεί να ενισχύσει τα τοπικά δίκτυα και την κοινωνική συνοχή, λένε στον δήμο Αθηναίων.

Ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Διαγενεακής Αλληλεγγύης Θωμάς Γεωργιάδης λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Τα σχολεία και τα προαύλια έχουν μια ιδιαίτερη θέση στη ζωή των παιδιών. Είναι οι χώροι όπου περνούν μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους, όπου μαθαίνουν να συνεργάζονται, να παίζουν και να δημιουργούν φιλίες που κρατούν.

Το καλοκαίρι στον δήμο Αθηναίων, αυτοί οι ίδιοι χώροι δεν μένουν άδειοι. Παραμένουν ανοιχτοί και γεμάτοι ζωή, δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να συνεχίσουν να συναντιούνται, να κινούνται και να περνούν δημιουργικά τον χρόνο τους μέσα στη γειτονιά τους».

Και καταλήγει: «Μέσα από τα ‘’Ανοιχτά σχολεία’’ και τα ‘’Ανοιχτά προαύλια’’, η καθημερινή εμπειρία του σχολείου αποκτά μια συνέχεια και πέρα από τη σχολική χρονιά, με έμφαση στο παιχνίδι, στη συνύπαρξη με τους φίλους της γειτονιάς και στην ανεμελιά που χρειάζονται τα παιδιά».

Σε Νηπιαγωγεία και Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης

Όμως, ούτε τα νηπιαγωγεία θα μείνουν «άδεια» το καλοκαίρι, καθώς και εκεί οργανώνονται δράσεις με ελεύθερη συμμετοχή, το «νηπιοκαλοκαίρι», όπως το ανέφερε ο Χάρης Δούκας, όπου δίνεται η δυνατότητα σε εκατοντάδες παιδιά προσχολικής ηλικίας (γενν. 2020-2021) να περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους με εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δράσεις.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στην ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων και στην ομαλή ένταξη των νεαρών ηλικιών στο κοινωνικό περιβάλλον. Θα διεξάγεται καθημερινά σε 10 Νηπιαγωγεία και στις 7 Δημοτικές Κοινότητες, τις παρακάτω περιόδους:

Α’ Περίοδος: 16 Ιουνίου – 26 Ιουνίου

Β’ Περίοδος: 29 Ιουνίου – 10 Ιουλίου

Γ’ Περίοδος: 13 Ιουλίου – 24 Ιουλίου

Τα σχολικά κτίρια διεξαγωγής του προγράμματος είναι: 15ο Νηπιαγωγείο (1η Δημοτική Κοινότητα), 114ο Νηπιαγωγείο & 44ο Νηπιαγωγείο (2η Δημοτική Κοινότητα), 49ο Νηπιαγωγείο (3η Δημοτική Κοινότητα), 104ο Νηπιαγωγείο & 89ο Νηπιαγωγείο (4η Δημοτική Κοινότητα), 74ο Νηπιαγωγείο (5η Δημοτική Κοινότητα), 122ο Νηπιαγωγείο (6η Δημοτική Κοινότητα), 77ο Νηπιαγωγείο & 16ο Νηπιαγωγείο (7η Δημοτική Κοινότητα).

Ακόμη, για παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, ο δήμος Αθηναίων μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, διοργανώνει και φέτος το πρόγραμμα «Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση» στα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης σε πέντε γειτονιές της πόλης, με ελεύθερη συμμετοχή, ώστε ο καλοκαιρινός ελεύθερος χρόνος να μεταμορφωθεί σε εργαστήρι μάθησης και δημιουργίας.

Τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης Αγίου Παύλου, Βαφειοχωρίου, Κάτω Πετραλώνων, Ευελπίδων και Σεπολίων θα υποδέχονται τα παιδιά για να αξιοποιήσουν ποιοτικά, δημιουργικά και διασκεδαστικά τον ελεύθερο χρόνο τους, μέσα από δραστηριότητες που ενισχύουν την ελεύθερη έκφραση και τη μάθηση.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ομαδικά παιδαγωγικά παιχνίδια, παιχνίδια γνώσεων και επίλυσης γρίφων, μουσικοκινητική αγωγή και χορό, χορευτικά και θεατρικά παιχνίδια, κουκλοθέατρο, εργαστήριο εκπαιδευτικής ρομποτικής, μουσική παιδεία, ομάδες μοντέρνων και παραδοσιακών χορών, ζωγραφική, χειροτεχνίες και επιτραπέζια παιχνίδια.

Στόχος του προγράμματος, είναι τα παιδιά μέσα σε ένα ασφαλές, χαρούμενο και δημιουργικό περιβάλλον να περάσουν ένα καλοκαίρι με μοναδικές εμπειρίες και νέους φίλους.

Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων θα πραγματοποιείται από 09:00 έως 14:00, τις εξής περιόδους:

1η περίοδος: 16 – 19 Ιουνίου

2η περίοδος: 22 – 26 Ιουνίου

3η περίοδος: 29 Ιουνίου – 3 Ιουλίου

4η περίοδος: 6 – 10 Ιουλίου

5η περίοδος: 13 – 17 Ιουλίου

Ο μέγιστος αριθμός ανά περίοδο σε κάθε Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης, είναι 20 παιδιά. Κάθε παιδί θα μπορεί να εγγράφεται για μία περίοδο, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα επανεγγραφής του σε περισσότερες περιόδους, εφόσον προκύψουν κενές θέσεις.

«Αγκαλιά με ένα δέντρο» στον Εθνικό Κήπο

Τέλος, ο δήμος Αθηναίων θέτει και τον Εθνικό Κήπο στην «υπηρεσία» των παιδιών, καθώς θα οργανώσει και φέτος το δωρεάν πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Αγκαλιά με ένα δέντρο συνυπάρχω». Τα παιδιά της πόλης θα έχουν την ευκαιρία για δραστηριότητες μέσα στο φυσικό περιβάλλον, να συμμετέχουν σε παιχνίδια δημιουργικής έκφρασης, μάθησης και επαφής με τη φύση και να γνωρίσουν τον βοτανικό πλούτο του Κήπου με περισσότερα από 500 είδη φυτών και με αιωνόβια δέντρα.

Αφορά παιδιά Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικού, αλλά και νήπια που πρόκειται να πάνε φέτος στην Α’ τάξη). Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 4 Σεπτεμβρίου, με εξαίρεση τις δύο πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου και θα πραγματοποιείται εβδομαδιαία, Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08:00 έως 15:00.

Οι δραστηριότητες θα γίνονται στους υπαίθριους χώρους του Εθνικού Κήπου, αλλά και στη Βιβλιοθήκη. Σε αυτές περιλαμβάνονται: Περιβαλλοντικό πρόγραμμα, Μουσική, Θεατρικό παιχνίδι, Ζωγραφική, Φωτογραφία, Γυμναστική, Χειροτεχνίες, Παραμύθι, Δημιουργική γραφή.

Κάθε εβδομάδα θα μπορούν να συμμετέχουν έως 20 παιδιά, στα οποία θα προσφέρεται καθημερινά πρωινό και όλα τα απαραίτητα υλικά για τις δημιουργικές δραστηριότητες. Τέλος, κάθε παιδί ασφαλίζεται ονομαστικά, σε μεγάλο ασφαλιστικό φορέα για την εβδομάδα συμμετοχής του στο πρόγραμμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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