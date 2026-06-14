Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο μια σεζόν που ήταν ήδη πετυχημένη, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος να «κουμπώνει» ιδανικά δίπλα σε αυτή της EuroLeague. Η όρεξη του οργανισμού για ανάλογες επιτυχίες και… δυναστεία σε Ελλάδα και Ευρώπη είναι δεδομένη και η επόμενη μέρα ξεκινά ήδη με διεργασίες σε όλα τα επίπεδα για την περαιτέρω ισχυροποίηση του οργανισμού.

Το ΣΕΦ αλλάζει

Από τη Δευτέρα κιόλας, το ΣΕΦ γίνεται εργοτάξιο. Χωρίς καμία χρονοτριβή θα αρχίσουν άμεσα τα έργα για την ανακαίνιση του γηπέδου που έκλεισε 41 χρόνια «ζωής». Ο Ολυμπιακός έχει δρομολογήσει ήδη τις εργασίες που θα αναμορφώσουν τον χώρο, τόσο εσωτερικά, όσο και σε δεύτερο χρόνο εξωτερικά.

Η χωρητικότητα θα αυξηθεί σε τουλάχιστον 16.000 θεατές, με την αφαίρεση του στίβου και την προσθήκη και άλλων σειρών, ενώ θα υπάρξει βελτίωση όλων των εσωτερικών χώρων. Σε συνδυασμό με τις εμπορικές χρήσεις, αλλά και τις χορηγικές συμφωνίες, θα εκτοξευτούν τα έσοδα της ΚΑΕ τα επόμενα χρόνια προσφέροντας στους ιδιοκτήτες ακόμη μεγαλύτερη ευχέρεια για επενδύσεις.



Ο Ολυμπιακός θα υποχρεωθεί να «ξεσπιτωθεί» για κάποιους μήνες, υπολογίζεται μέχρι και το Νοέμβριο, δίνοντας στο διάστημα αυτό τα παιχνίδια του σε ουδέτερα γήπεδα στην περιφέρεια (π.χ. Ηράκλειο), ίσως ακόμη και εκτός Ελλάδας (Κύπρο, Σόφια).

Οι σίγουρες μεταγραφές και η μία που αναμένεται

Ο Ολυμπιακός δεν επαναπαύεται στις δάφνες του, αλλά πριν καν κατακτήσει Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα είχε ήδη φροντίσει να κλείσει τους δύο καλύτερους γκαρντ της αγοράς. Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και ο Γιαν Μοντέρο πρέπει να θεωρούνται ήδη ερυθρόλευκοι. Ο Αμερικανός, που έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με τον Ερυθρό Αστέρα, μπορεί να ανακοινωθεί άμεσα, σε αντίθεση με τον Δομινικανό που έχει ακόμη υποχρεώσεις στη LigaEndesa από τη Βαλένθια.

Από εκεί και πέρα, είναι δεδομένο πως ο Ολυμπιακός θα κάνει μια ακόμη δυνατή προσθήκη, στη θέση «4», για να καλύψει το κενό του Άλεκ Πίτερς, ο οποίος μετακομίζει στο Μιλάνο. Ο Μπράξτον Κι είναι μεταξύ των στόχων, αλλά ακόμη δεν έχει κλείσει.

Οι σίγουρες ανανεώσεις

Γιώργος Μπαρτζώκας και Κώστας Παπανικολάου, δύο εμβληματικές μορφές του Ολυμπιακού, ολοκληρώνουν τα συμβόλαιά τους με την ομάδα. Για τον κόουτς δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία πως θα ανανεώσει. Άλλωστε η απόφαση γι’ αυτό έχει ληφθεί από τους Αγγελόπουλους προτού κατακτηθούν οι δύο μεγάλοι τίτλοι της σεζόν. Ο 61χρονος τεχνικός θα υπογράψει νέο συμβόλαιο, με καλύτερες αποδοχές και θα συμπληρώσει δεκαετία στο λιμάνι. Όσον αφορά στον αρχηγό της ομάδας, η αμοιβαία πρόθεση για ανανέωση είναι δεδομένη. Αν βρεθεί και η χρυσή τομή στο οικονομικό, τα πράγματα θα είναι απλά. Αν και υπάρχει φημολογία πως ο Άρης του Βασίλη Σπανούλη δεν θα μείνει… ασυγκίνητος αν ο «Παπ» δεν τα βρει με τον Ολυμπιακό. Κάτι που πάντως δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να συμβεί.

Οι αποφάσεις για το υπόλοιπο ρόστερ

Ο βασικός κορμός του Ολυμπιακού δεσμεύεται με πολυετή συμβόλαια. Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ δεν το… κουνάνε από την ομάδα, ενώ ο Ντόρσεϊ μπαίνει στον τελευταίο χρόνο συμβολαίου του και θα κληθεί για επέκταση με αύξηση αποδοχών. Δεδομένη είναι και η παρουσία των Γουόκαπ, Γουόρντ, Χολ και Τζόουνς, ενώ μοιάζει απίθανο να συνεχίσουν οι Μόρις, Νιλικίνα και Έβανς. Ο Λαρεντζάκης παρά τις Σειρήνες από Θεσσαλονίκη έχει συμβόλαιο ως το 2028, ενώ ο Νετζήπογλου επίσης υπολογίζεται. Ερωτηματικό αποτελεί ο ΜακΚίσικ, που μένει ελεύθερος και στα 36 ίσως αναζητηθεί κάτι πιο «φρέσκο», ενώ ο Φαλ αν αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο αυξάνει τις πιθανότητές του να μείνει (αν όχι, η Βιλερμπάν τον θέλει πολύ και θα τον χρυσοπληρώσει), έχοντας και συμβόλαιο ενεργό. Στον Ολυμπιακό ανήκει και ο Καραγιαννίδης, που σε πρώτη φάση θα συμμετέχει στην προετοιμασία της ομάδας.

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