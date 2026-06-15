Οι ηγέτες του πλανήτη χαιρετίζουν τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ηγέτες από όλο τον κόσμο χαιρέτησαν τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και της κρίσης στη Μέση Ανατολή και η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την Παρασκευή.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι η συμφωνία πρόκειται να υπογραφεί και από τις δύο πλευρές την Παρασκευή στη Γενεύη της Ελβετίας, μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας συνόδου της Ομάδας των Επτά (G7) στο κοντινό Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν έχει επίσης δηλώσει ότι περαιτέρω συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στην Ελβετία μετά την επίσημη τελετή υπογραφής την Παρασκευή.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ αλ Θάνι -ο οποίος αναδείχθηκε στη διάρκεια του πολέμου σε ικανό διαμεσολαβητή και διπλωμάτη- εξέφρασε την ελπίδα όλες οι πλευρές να συμμετάσχουν «με θετικό και εποικοδομητικό πνεύμα, που θα συμβάλει στην εδραίωση αυτής της προόδου και στην περαιτέρω αξιοποίησή της».

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Σε κοινή δήλωση για τη συμφωνία, οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας αναφέρουν ότι θα συνεργαστούν στενά με τις ΗΠΑ, το Ιράν και τους περιφερειακούς εταίρους για να «αξιοποιήσουν αυτή τη στιγμή».

«Συγχαίρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ιρανική κυβέρνηση και όλους όσοι ενεπλάκησαν, συμπεριλαμβανομένων του Πακιστάν, του Κατάρ και όλων των άλλων διαμεσολαβητών, για αυτή τη διπλωματική εξέλιξη», αναφέρει η ομάδα, γνωστή ως E4.

«Αυτή είναι μια στιγμή ευκαιρίας για την αποκατάσταση της περιφερειακής σταθερότητας και τη σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας».

Οι ηγέτες ζήτησαν η συμφωνία να «εφαρμοστεί ταχύτατα και πλήρως» και τόνισαν ότι «το επείγον άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ με άνευ όρων και απεριόριστη ελευθερία της ναυσιπλοΐας είναι απαραίτητο».

Η ομάδα υπογράμμισε ότι το Ιράν «δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο» και ότι είναι «έτοιμη να άρει τις σχετικές κυρώσεις ως απάντηση σε σαφή, επαληθεύσιμα βήματα του Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα».

«Θα εργαστούμε εντατικά με τις ΗΠΑ, το Ιράν και τους περιφερειακούς εταίρους για να αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή, να διατηρήσουμε τη δυναμική και να επιτύχουμε μια μακροπρόθεσμη διπλωματική διευθέτηση».

Οι ηγέτες επαναβεβαίωσαν επίσης τη στήριξή τους στη «σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την πρόοδο «σημαντικό βήμα».

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, εξέφρασε τη «βαθιά εκτίμησή» του προς αρκετές χώρες που διαμεσολάβησαν, μεταξύ των οποίων το Πακιστάν, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία, σε ανάρτησή του στο X, «κρίσιμο βήμα προς την ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε την «ταχεία και πλήρη εφαρμογή» του μνημονίου σε ανάρτησή του στο X, υπογραμμίζοντας επίσης τη στήριξη της Γαλλίας «στις αποφασιστικές προσπάθειες των αρχών του Λιβάνου να αποκαταστήσουν την κρατική κυριαρχία», καθώς η εμπλοκή του Λιβάνου στη σύγκρουση παραμένει βασικό σημείο τριβής για οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε τη συμφωνία-πλαίσιο, αλλά τόνισε «τη σημασία της αποφυγής ρητορικής, προκλήσεων και ενεργειών που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την ένταση, καθώς και της επαγρύπνησης έναντι πιθανών πράξεων δολιοφθοράς έως την ημέρα της υπογραφής», σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, και η υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ κάλεσαν όλες τις πλευρές «να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για να επιδιώξουν μια σταθερή και διαρκή ειρήνη μέσω διαλόγου και διπλωματίας», επιμένοντας παράλληλα ότι το Ιράν θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσει την ευκαιρία για να «αντιμετωπίσει τις μακροχρόνιες ανησυχίες σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα και την απειλή που αυτό συνιστά για τη διεθνή ασφάλεια».

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε στο X ότι ελπίζει η συμφωνία να διασφαλίσει «την ελεύθερη και ασφαλή ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ» και ότι «θα επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν οριστική συμφωνία για ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νέας Ζηλανδίας, Ουίνστον Πίτερς, δήλωσε ότι πρόκειται για μια «κομβική, εποικοδομητική συμφωνία» και «ένα βήμα προς τη μείωση των εντάσεων και την προώθηση της σταθερότητας σε μια περιοχή που είναι κρίσιμη για την παγκόσμια οικονομική ασφάλεια».

Πηγή: skai.gr

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