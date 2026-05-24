Ανήσυχος εμφανίζεται Μπενιαμίν Νετανιάχου για συμφωνία με το Ιράν που δεν θα καλύπτει το Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε ανησυχία στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για δύο συγκεκριμένες προβλέψεις της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν - τη ρήτρα που αφορά τον Λίβανο, και την αναβολή αντιμετώπισης του πυρηνικού ζητήματος, αναφέρει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ Kan.



Σύμφωνα με πληροφορίες από το Axios και το Tasnim, το Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) που αναμένεται να υπογραφεί από τις ΗΠΑ και το Ιράν και προβλέπει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες, περιέχει μια ρήτρα που θα τερματίσει τις μάχες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το Ισραήλ θα έχει τη δυνατότητα να χτυπήσει τη Χεζμπολάχ μόνο εάν η τρομοκρατική ομάδα υποκινήσει ή πραγματοποιήσει επιθέσεις.



Συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο για πιθανούς περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μόλις ξεκινήσει η περίοδος των 60 ημερών.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων σημειώνει ακόμη ότι η δέσμευση των ΗΠΑ να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από τις περιοχές γύρω από το Ιράν είναι ένα ακόμη σημείο που τονίζει η Τεχεράνη στο πλαίσιο του πιθανού μνημονίου.



Το Ιράν δεν έχει αποδεχθεί καμία ενέργεια στον πυρηνικό τομέα προς το παρόν, ξεκαθαρίζεται από το Tasnim. Ανώτερη ιρανική πηγή στο Reuters δήλωσε παράλληλα ότι «το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν δεν αποτελεί μέρος της προκαταρκτικής συμφωνίας». Πάντως, το Axios αναφέρει ότι Ιράν δεσμεύεται όχι μόνο να καθαρίσει τις νάρκες από το στενό, αλλά να θέσει τέλος και στις πυρηνικές του φιλοδοξίες.



Ο Νετανιάχου θα συναντηθεί με το υπουργικό συμβούλιο ασφάλειας απόψε Κυριακή για να συζητηθεί η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, επιβεβαίωσε στους Times of Israel βοηθός ενός από τους υπουργούς που θα συμμετάσχουν.



Δεν έχει ακόμη οριστεί η ώρα, διευκρίνισε ο αξιωματούχος.

«Οι ΗΠΑ αποκλείουν το Ισραήλ από τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν»

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας αναγνωρίζουν τώρα ότι το Ισραήλ έχει «παραγκωνιστεί πλήρως» από την κυβέρνηση Τραμπ, στον βαθμό που οι ηγέτες του συμμετέχουν ελάχιστα στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.



«Ελλείψει πληροφοριών από τους στενότερους συμμάχους τους, οι Ισραηλινοί έπρεπε να μάθουν ό,τι μπορούν για τις επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης μέσω δεσμών με περιφερειακούς ηγέτες και διπλωμάτες», ανέφερε η εφημερίδα Yedioth Ahronoth το Σάββατο το πρωί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Ισραήλ χρησιμοποιεί επίσης τις δυνατότητες επιτήρησής του εντός του Ιράν για να παραμένει ενημερωμένο.



Ο λόγος, ανέφερε το ρεπορτάζ, είναι η εκτίμηση που έδωσε ο Νετανιάχου στον πρόεδρο των ΗΠΑ πριν από την έναρξη της επιχείρησης «Επική Οργή», σύμφωνα με την οποία το ιρανικό καθεστώς ήταν πολύ πιθανό να καταρρεύσει ως αποτέλεσμα της κοινής αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης.



Σύμφωνα με τους New York Times, «πολλοί αξιωματούχοι στον στενό κύκλο του Τραμπ θεωρούσαν πάντα την ιδέα της αλλαγής καθεστώτος παράλογη» και δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να αποκλίνουν οι προτεραιότητες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ειδικά μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν, οδηγώντας υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου και αυξάνοντας την πίεση στον Τραμπ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: skai.gr

