Το Ιράν συμφώνησε να παραδώσει το απόθεμά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού στο πλαίσιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στους New York Times.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, το Ιράν δεσμεύτηκε σε μια γενική δήλωση να παραδώσει το ουράνιο, αντί να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον ακριβή τρόπο με τον οποίο θα το κάνει. Αντίθετα, οι ακριβείς λεπτομέρειες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που θα ξεκινήσουν μόλις επιτευχθεί συμφωνία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, (Donald Trump) ανακοίνωσε ότι ένα μνημόνιο κατανόησης για ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν έχει «σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί» και πως θα οδηγήσει στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, με τις λεπτομέρειες να ανακοινώνονται σύντομα.

«Οι τελευταίες πλευρές και οι λεπτομέρειες της Συμφωνίας συζητούνται αυτή τη στιγμή και θα ανακοινωθούν σύντομα», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του, την Truth Social. Ο Τραμπ έκανε αυτή την ανάρτηση αφού είχε χωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ηγέτες μουσουλμανικών χωρών και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι συζήτησε με τον Νετανιάχου για το σχέδιο συμφωνίας με το Ιράν, στη σκιά δημοσιευμάτων ότι οι ΗΠΑ «κρατούν στο σκοτάδι» το Τελ Αβίβ.

«Βραχυκύκλωμα» για το Ορμούζ;

Πάντως, ο στρατός του Ιράν τόνισε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, μετά την αναγγελία του προέδρου των ΗΠΑ ότι η θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας μπορεί να ξανανοίξει πλήρως σύντομα.

Το στενό, καίριας σημασίας για τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και αερίου, θα συνεχίσει να υπόκειται στην «ιρανική εθνική κυριαρχία» και «διαχείριση» ακόμη και αν συναφθεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, τόνισε εκπρόσωπός του μέσω X.

Από την πλευρά του, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS ανέφερε πως η διαβεβαίωση του αμερικανού προέδρου Τραμπ πως το στενό θα επιστρέψει στο status quo ante, στην προπολεμική κατάσταση, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

