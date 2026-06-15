Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε ένα κύμα ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια των οποίων ένα σημαντικό θρησκευτικό μνημείο στο Κίεβο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο Καθεδρικός Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που χρονολογείται από τον 11ο αιώνα, υπέστη σημαντικές ζημιές σε αυτό που η Ουκρανή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο χαρακτήρισε ως «βάναυση επίθεση εναντίον του λαού μας και της κληρονομιάς μας».

Η σημασία της Λαύρας των Σπηλαίων

Η Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου (Kyiv Pechersk Lavra) είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο σημαντικά μοναστήρια της Ρωσίας του Κιέβου (Kyivan Rus), το οποίο ιδρύθηκε το 1051 και αποτελεί σημαντικό πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο για πολλούς Ουκρανούς, καθώς και έναν σημαντικό τόπο προσκυνήματος.

Το συγκρότημα είναι διάσημο για τα ιστορικά του αξιοθέατα, συμπεριλαμβανομένου του Μεγάλου Καμπαναριού της Λαύρας, ύψους 96,5 μέτρων - ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα του Κιέβου.

Το μνημείο περιλαμβάνει πολλά αξιοσημείωτα κτίρια: την Εκκλησία της Πύλης της Αγίας Τριάδας, τον Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το Μουσείο Ιστορικών Θησαυρών της Ουκρανίας, το Μουσείο Μινιατούρων, τη Βιβλιοθήκη της Λαύρας, την Κατοικία του Μητροπολίτη και το Μουσείο Θεατρικής, Μουσικής και Κινηματογραφικής Τέχνης της Ουκρανίας.

Ένα από τα πιο μοναδικά τμήματα της Λαύρας είναι το σύστημα σπηλαίων της, το οποίο εκτείνεται σε αρκετές εκατοντάδες μέτρα κάτω από τη γη. Κατά τον 11ο-12ο αιώνα, μοναχοί ζούσαν σε αυτά τα σπήλαια. Σήμερα, η Λαύρα εξυπηρετεί θρησκευτικούς, ιστορικούς και τουριστικούς σκοπούς, καθώς οργανώνονται περίπατοι μέσα από τα στενά τούνελ και επισκέψεις στα ταπεινά κελιά των μοναχών, όπου φαίνονται τα ιερά λείψανα που φυλάσσονται εκεί.

Η «απειλή από τις ρωσικές επιθέσεις»

Παράλληλα, το μνημείο αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Το 2023, προστέθηκε στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε Κίνδυνο «λόγω της απειλής καταστροφής που συνιστά η ρωσική επίθεση».

Στην καταχώρισή της, η UNESCO περιγράφει το συγκρότημα ως ένα «αριστούργημα της ουκρανικής τέχνης», σχεδιασμένο για να ανταγωνιστεί την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη.

Αναφέρει επίσης ότι το μνημείο είναι αποτέλεσμα της πολιτισμικής αλληλεπίδρασης της Ρωσίας του Κιέβου, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και της Δυτικής Ευρώπης, ενώ ο Καθεδρικός Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου αποτέλεσε πρότυπο για την κατασκευή παρόμοιων εκκλησιών στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης κατά τη διάρκεια του 12ου έως τον 15ο αιώνα, έχοντας σημαντική πνευματική επιρροή σε όλη την περιοχή.

Πηγή: skai.gr

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