Αντιφατικά τα συναισθήματα των Ιρανών για τη συμφωνία

Πολλοί Ιρανοί εξέφρασαν την ανακούφισή του και άλλοι τη δυσπιστία του την Κυριακή, όταν έμαθαν ότι η χώρα τους κατέληξε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, η οποία θα μπορούσε τελικά να βάλει τέλος στον πόλεμο και να αποκλιμακώσει την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Η ιρανική κοινή γνώμη βρισκόταν επί μήνες σε αβεβαιότητα, καθώς οι σποραδικές συγκρούσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή απειλούσαν μια εύθραυστη εκεχειρία στην οποία είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές τον Απρίλιο. Την Κυριακή, οι απλοί πολίτες έλαβαν επιτέλους μια οριστική είδηση: είχε επιτευχθεί συμφωνία για την παύση των συγκρούσεων.

Σε συνεντεύξεις και σε ομάδες συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Ιρανοί εξέφρασαν ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων για τη συμφωνία τερματισμού του πολέμου που στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες αμάχους και προκάλεσε τεράστιες απώλειες χωρίς κανένα όφελος για εκατομμύρια άλλους.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Για τις ιρανικές αντιπολιτευόμενες ομάδες και ορισμένα μέλη της διασποράς, που ήλπιζαν ότι ο πόλεμος θα ανέτρεπε την Ισλαμική Δημοκρατία, η συμφωνία αποτέλεσε τόσο απογοήτευση όσο και προσγείωση στην πραγματικότητα.

Στο Ιράν, μια μειοψηφία μέσα στη σκληροπυρηνική πολιτική πτέρυγα του καθεστώτος -όσοι ιδεολογικά τάσσονται υπέρ της καταστροφής του Ισραήλ και του πολέμου με τις ΗΠΑ με κάθε μέσο- ξέσπασε με οργή κατά του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και του στρατηγού Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, του επικεφαλής διαπραγματευτή και προέδρου του κοινοβουλίου.

Σε συγκεντρώσεις στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις το Σαββατοκύριακο, πλήθη σκληροπυρηνικών φώναζαν «θάνατος στον Αραγτσί» και «θάνατος σε όποιον συμβιβάζεται, είτε είναι υπουργός είτε στρατηγός», στοχοποιώντας και τους δύο άνδρες.

Στην κρατική τηλεόραση, η οποία ελέγχεται από σκληροπυρηνικούς, η κάλυψη ήταν σαφώς εναντίον της συμφωνίας και παρουσίαζε τη συμφωνία 14 σημείων ως παράδοση του Ιράν στον Τραμπ.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, καταδίκασε τέτοιες επιθέσεις και κάλεσε σε ενότητα. Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τους επικριτές, δήλωσε την Κυριακή ότι καμία σημαντική απόφαση δεν ελήφθη χωρίς στενή διαβούλευση και έγκριση από τον Ανώτατο Ηγέτη, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.