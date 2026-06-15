Έρχονται εκατοντάδες απολύσεις στο BBC

Στην κατάργηση εκατοντάδων θέσεων εργασίας στο βασικό ειδησεογραφικό του τμήμα θα προχωρήσει το BBC την επόμενη εβδομάδα, στο πρώτο στάδιο μιας ριζικής συρρίκνωσης του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, καθώς εισέρχεται στους τελευταίους μήνες των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση σχετικά με τη μελλοντική χρηματοδότησή του, αναφέρουν οι Financial Times.

Τα τμήματα σε ολόκληρο τον οργανισμό έχουν λάβει εντολή να μειώσουν το κόστος τους κατά περίπου 10%, στο πλαίσιο ευρύτερων σχεδίων που αναμένεται να οδηγήσουν συνολικά στην απώλεια περίπου 2.000 θέσεων εργασίας, εξοικονομώντας εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες.

Το ειδησεογραφικό τμήμα της BBC αναμένεται να είναι το πρώτο που θα αποκαλύψει τα σχέδιά του την επόμενη εβδομάδα, με πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση να αναφέρουν ότι θα ανακοινωθούν εκατοντάδες απολύσεις. Οι ειδησεογραφικές ομάδες απασχολούν περίπου το ένα τέταρτο από τους περισσότερους από 20.000 εργαζομένους της BBC.

Η ανακοίνωση αναμένεται να επηρεάσει συγκεκριμένες ραδιοφωνικές εκπομπές, με εσωτερικές πηγές να προειδοποιούν ότι οι περικοπές θα γίνουν αισθητές στους τηλεθεατές και ακροατές της BBC.

Το BBC αρνήθηκε να σχολιάσει.

Πηγή: skai.gr

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