Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Μικρή κυκλοφοριακή βελτίωση παρατηρείται σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου σήμερα, Δευτέρα.

Παραμένουν ωστόσο αυξημένη η κίνηση στα δύο ρεύματα της Λεωφ. Κηφισού ανάμεσα στο Περιστέρι και τη Νέα Χαλκηδόνα, στην άνοδο της Λεωφ. Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου, στα δύο ρεύματα της Αττικής οδού προς τον κόμβο Κηφισίας, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφ. Αθηνών στον Σκαραμαγκά, στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου, στη Β. Σοφίας προς τη Βουλή, στην Πειραιώς από την Ιερά Οδό προς την Ομόνοια, στα δύο ρεύματα της Παραλιακής προς το Νέο Φάληρο και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ηετιώνεια Ακτή προς τον ΗΣΑΠ.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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