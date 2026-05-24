Οι -ήδη κάκιστες- σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας επιδεινώνονται ραγδαία, με ανώτερους αξιωματούχους και των δύο πλευρών να παρουσιάζουν πλέον ανοιχτά την άλλη ως μελλοντικό περιφερειακό εχθρό.

Η τελευταία κλιμάκωση ήρθε μετά την προειδοποίηση του Ισραηλινού υπουργού Πολιτισμού Μίκι Ζόχαρ ότι η Τουρκία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «εχθρικό κράτος» μετά την αναχαίτιση του στολίσκου βοήθειας προς τη Γάζα που απέπλευσε από τον Μαρμαρά της εβδομάδας την περασμένη εβδομάδα.

«Πρέπει να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την Τουρκία ως εχθρικό κράτος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζόχαρ. «Εάν η Τουρκία επιλέξει τον δρόμο του πολέμου μαζί μας, αναμφίβολα θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα. Υπήρχαν Ιρανοί που σκέφτονταν το ίδιο πράγμα, και δείτε πού βρίσκονται τώρα» προειδοποίησε σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν μια πολύ ευρύτερη μετατόπιση που έχει δημιουργηθεί εδώ και μήνες καθώς η σύγκρουση στη Γάζα, η περιφερειακή αστάθεια και η αποδυνάμωση του Ιράν αναδιαμορφώνουν τις συμμαχίες στη Μέση Ανατολή. Η εμπλοκή των ΗΠΑ έχει περιπλέξει περαιτέρω τα πράγματα, με δεκάδες έθνη να προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση.

Τον περασμένο μήνα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι αναζητά ενεργά έναν «αντικαταστάτη εχθρού» στη θέση της Τεχεράνης. «Μετά το Ιράν, το Ισραήλ δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εχθρό», υποστήριξε ο Φιντάν.

«Βλέπουμε ότι όχι μόνο η κυβέρνηση Νετανιάχου, αλλά και ορισμένες προσωπικότητες της αντιπολίτευσης... επιδιώκουν να ανακηρύξουν την Τουρκία σε νέο εχθρό». «Αυτή είναι μια νέα εξέλιξη στο Ισραήλ... που μετατρέπεται σε κρατική στρατηγική».

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο περιφερειακών δυνάμεων έχουν καταρρεύσει από τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και τον επακόλουθο πόλεμο στη Γάζα. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει γίνει ένας από τους πιο σφοδρούς διεθνείς επικριτές του Ισραήλ, κατηγορώντας επανειλημμένα την ισραηλινή κυβέρνηση για γενοκτονία και υποστηρίζοντας ανοιχτά τη Χαμάς ως μαχητές της αντίστασης.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν απαντήσει με ολοένα και πιο προσωπικές επιθέσεις στον Ερντογάν, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να κατηγορεί τον Τούρκο ηγέτη για σφαγή Κούρδων, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας χαρακτήρισε πρόσφατα τον Νετανιάχου «Χίτλερ της εποχής μας».

Το τελευταίο σημείο ανάφλεξης προέκυψε μετά την αναχαίτιση των σκαφών του στολίσκου Global Sumud σε διεθνή ύδατα από ισραηλινές δυνάμεις, που προκάλεσε την καταδίκη της Άγκυρας. «Οι επιθέσεις και οι πολιτικές εκφοβισμού του Ισραήλ δεν θα εμποδίσουν με κανέναν τρόπο την επιδίωξη της διεθνούς κοινότητας για δικαιοσύνη και αλληλεγγύη με τον παλαιστινιακό λαό», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

Πηγή: skai.gr

