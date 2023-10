Νεκρός σε μάχη με τη Χαμάς ο αρχηγός της μυστικής μονάδας καταδρομέων «Ghost» Κόσμος 12:25, 09.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για τον 44χρονο συνταγματάρχη Roy Levy - Οδήγησε τη μονάδα του στη μάχη που δόθηκε με τη Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ το Σάββατο