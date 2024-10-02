Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας αποφάσισε κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση ότι το Ισραήλ θα απαντήσει δυναμικά στην επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν, αλλά σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, καθώς επιδιώκει να στοχεύσει στρατηγικές τοποθεσίες στο Ιράν, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Σημειώνεται ότι κατά τη συνεδρίαση των μελών της G7, o Αμερικανός πρόεδρος τόνισε με έμφαση ότι είναι κάθετα αντίθετος στο ενδεχόμενο μίας ισραηλινής επίθεσης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα συζητήσουν με το Ισραήλ τον τρόπο αντίδρασης στην πυραυλική επίθεση του Ιράν, το βράδυ της Τρίτης.

Μάλιστα σημείωσε ότι σε αυτή την κατεύθυνση συμφωνούν και όλα τα μέλη της G7, με τα οποία συνομίλησε, ότι, δηλαδή, δεν πρέπει να χτυπηθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, διευκρινίζοντας ωστόσο, ότι «το Ιράν βρίσκεται πολύ εκτός πορείας».

Τόνισε, δε, ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, θα έχει συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Μάθιου Μίλερ, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να συζητούν με το Ισραήλ για τη μορφή που θα λάβει η απάντησή τους στο Ιράν. «Αλλά, τελικά, εξαρτάται από αυτούς -όπως και για κάθε κυρίαρχη χώρα- να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις», είπε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις ΗΠΑ, εξετάζεται το ενδεχόμενο να «απαντήσουν» ξεχωριστά στο Ιράν, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη ότι δεν θα γίνουν ανεκτές άλλες επιθετικές ενέργειες.

