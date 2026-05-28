Ποινική δίωξη για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στα Πατήσια

Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο Εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς, για τη χθεσινή ένοπλη εισβολή σε κατάστημα στα Πατήσια όπου άνοιξαν πυρ.

Οι δράστες, μετά την ένοπλη επίθεση σε ιδιοκτήτη καταστήματος κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια, διέφυγαν και ακολούθησε καταδίωξη στον Κηφισό όπου και συνελήφθησαν.

Η ποινική Δίωξη που άσκησε σε βάρος τους ο Εισαγγελέας είναι για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα. Οι κατηγορίες: αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα ληστείας από κοινού, παράνομη οπλοφορία, διακεκριμένη οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο και απείθεια.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε Ανακριτή από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη.

Πηγή: skai.gr

