Μέση Ανατολή: Θέμα χρόνου η ισραηλινή ανταπάντηση

Τουλάχιστον 181 βαλλιστικοί πύραυλοι εδάφους-εδάφους εισήλθαν στον εναέριο χώρο του Ισραήλ το βράδυ της Τρίτης, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από διάφορα σημεία του Ιράν. Σειρήνες ήχησαν στα 2/3 της ισραηλινής επικράτειας και σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε ένα σχολείο επαρχιακής πόλης με μοναδικό νεκρό έναν Παλαιστίνιο με καταγωγή από τη Γάζα, ο οποίος σκοτώθηκε από θραύσματα ιρανικού πυραύλου στα περίχωρα της Ιεριχούς στην Δυτική Όχθη. Αντιθέτως, ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι κατά την χθεσινή πυραυλική επίθεση επλήγη το 80% των στόχων που είχαν επιλεγεί.



Οι χθεσινοβραδινές εξελίξεις συνοδεύθηκαν με πανηγυρισμούς στα κεντρικά σημεία πολλών ιρανικών πόλεων, με τα τοπικά ΜΜΕ να τονίζουν ότι το Ιράν εκδικήθηκε με δυναμικό τρόπο την δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια και του Χασάν Νασράλα, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα προς το Ισραήλ για την χερσαία επιχείρηση που διεξάγει στον Νότιο Λίβανο, η οποία συμπληρώνει τα πρώτα της εικοσιτετράωρα.

Επελέγη ιρανικός «στρατηγικός στόχος

Η προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης ότι το Ιράν θα συνεχίσει τις πυραυλικές του επιθέσεις, εάν το Ισραήλ θα ανταπαντήσει, δεν φαίνεται να επηρεάζει τα ισραηλινά κέντρα λήψεως αποφάσεων. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές διαρροές κρατικών ΜΜΕ στο Ισραήλ, το Υπουργικό Συμβούλιο φέρεται να έχει ήδη επιλέξει τον «στρατηγικό στόχο» εντός της ιρανικής επικράτειας. Το μόνο ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση.



Παρ’ όλα αυτά, τα ποικίλα δημοσιεύματα και οι εκτιμήσεις αναλυτών ως προς το πότε και με ποιον τρόπο θα αντιδράσουν οι Ισραηλινοί, θυμίζουν έντονα την «συμπεφωνημένη χορογραφία» που εκτυλίχθηκε τον περασμένο Απρίλιο, κατά την πρώτη εκείνη ευθεία στρατιωτική σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ. Σε αυτό το εγχείρημα σημαντικό ρόλο αναμένεται να αναλάβει ο Λευκός Οίκος, αξιωματούχοι του οποίου δηλώνουν ότι βρίσκονται σε συνεχείς επαφές με την ισραηλινή πλευρά για να αποφασισθεί συγκεκριμένος τρόπος αντεπίθεσης.





