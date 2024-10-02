Το Ιράν «δεν ψάχνει για πόλεμο», αλλά το Ισραήλ αναγκάζει την Τεχεράνη να αντιδράσει, είπε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, μιλώντας νωρίτερα σε συνέντευξη Τύπου στην Ντόχα του Κατάρ.

Ο Ιρανός πρόεδρος στον απόηχο της επίθεσης της Τρίτης προειδοποίησε εκ νέου ότι το Ισραήλ θα λάβει ισχυρότερη απάντηση εάν προχωρήσει σε αντίποινα.

joint meeting with the Emir of Qatar:



We waited to respond to Israel for the sake of peace; But these scoundrels became more desperate



The crimes committed by the Israelis have never been committed by anyone in history pic.twitter.com/cxtvwhAJ4c — S p r i n t e r (@SprinterFamily) October 2, 2024

Μάλιστα, ο ίδιος τόνισε ότι ο στόχος του Ισραήλ είναι να επεκτείνει τη βία στην περιοχή και το κατηγόρησε ότι δεν επιθυμεί την ειρήνη.

Ο Πεζεσκιάν σημείωσε ότι το Ιράν θέλει να αποτρέψει και να σταματήσει τη βία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.