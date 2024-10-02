Λογαριασμός
Πεζεσκιάν: Το Ισραήλ δεν θέλει την ειρήνη - Αν προχωρήσει σε αντίποινα θα λάβει πιο ισχυρή απάντηση

Ο Ιρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν δεν ψάχνει πόλεμο» και ότι στόχος του Ισραήλ είναι να επεκτείνει τη βία στην περιοχή

Πεζεσκιάν

Το Ιράν «δεν ψάχνει για πόλεμο», αλλά το Ισραήλ αναγκάζει την Τεχεράνη να αντιδράσει, είπε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, μιλώντας νωρίτερα σε συνέντευξη Τύπου στην Ντόχα του Κατάρ.

Ο Ιρανός πρόεδρος στον απόηχο της επίθεσης της Τρίτης προειδοποίησε εκ νέου ότι το Ισραήλ θα λάβει ισχυρότερη απάντηση εάν προχωρήσει σε αντίποινα.

Μάλιστα, ο ίδιος τόνισε ότι ο στόχος του Ισραήλ είναι να επεκτείνει τη βία στην περιοχή και το κατηγόρησε ότι δεν επιθυμεί την ειρήνη.

Ο Πεζεσκιάν σημείωσε ότι το Ιράν θέλει να αποτρέψει και να σταματήσει τη βία.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν Ισραήλ Μασούντ Πεζεσκιάν
