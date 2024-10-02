Το Ιράν «δεν ψάχνει για πόλεμο», αλλά το Ισραήλ αναγκάζει την Τεχεράνη να αντιδράσει, είπε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, μιλώντας νωρίτερα σε συνέντευξη Τύπου στην Ντόχα του Κατάρ.
Ο Ιρανός πρόεδρος στον απόηχο της επίθεσης της Τρίτης προειδοποίησε εκ νέου ότι το Ισραήλ θα λάβει ισχυρότερη απάντηση εάν προχωρήσει σε αντίποινα.
joint meeting with the Emir of Qatar:— S p r i n t e r (@SprinterFamily) October 2, 2024
We waited to respond to Israel for the sake of peace; But these scoundrels became more desperate
The crimes committed by the Israelis have never been committed by anyone in history pic.twitter.com/cxtvwhAJ4c
Μάλιστα, ο ίδιος τόνισε ότι ο στόχος του Ισραήλ είναι να επεκτείνει τη βία στην περιοχή και το κατηγόρησε ότι δεν επιθυμεί την ειρήνη.
Ο Πεζεσκιάν σημείωσε ότι το Ιράν θέλει να αποτρέψει και να σταματήσει τη βία.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.