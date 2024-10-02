Το Βερολίνο καταδικάζει την επίθεση του Ιράν

Οι ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο κίνδυνος να ξεσπάσει ένας περιφερειακός πόλεμος έχουν σημάνει συναγερμό και στη γερμανική πρωτεύουσα. «Καταδικάζουμε απερίφραστα την ιρανική πυραυλική επίθεση στο Ιράν. Απειλεί να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση την ήδη τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Tο Ιράν απειλεί με ανάφλεξη στην περιοχή και αυτό θα πρέπει να αποτραπεί. Η Χεζμπολάχ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως τις επιθέσεις τους στο Ισραήλ» αναφέρει μέσω της πλατφόρμας Χ ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς.



«Μόνο χάρη στο σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ και τους συμμάχους του αναχαιτίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος της η επίθεση του Ιράν. Από κοινού με τους εταίρους μας, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε υπέρ μιας συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάx. Θα πρέπει να συνοδευθεί από προσπάθειες για πλήρη εφαρμογή της απόφασης UNSCR 1701, η οποία προβλέπει ότι η Χεζμπολάχ θα πρέπει να αποχωρήσει από την περιοχή στα σύνορα με το Ισραήλ» σημειώνει ο Σολτς.



«Αυτό θα επιτρέψει στους ανθρώπους να επιστρέψουν στις εστίες τους στο βόρειο Ισραήλ και ταυτόχρονα θα δώσει μια ευκαιρία για την εδραίωση του λιβανικού κράτους. Με την πρώτη επέτειο της τρομακτικής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ σε λίγες μέρες, οι σκέψεις μας είναι με τους ομήρους και τους αγαπημένους τους. Η τύχη τους θα πρέπει να λειτουργήσει ως κίνητρο για την επίτευξη συμφωνίας με βάση τις προτάσεις του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν» αναφέρει στην μακροσκελή ανάρτησή του ο Όλαφ Σολτς.



Σε λίγες μέρες αναμένεται στο Βερολίνο άλλωστε ο Τζο Μπάιντεν και συγκεκριμένα στις 10 με 12 Οκτωβρίου για την τελευταία του ευρωπαϊκή περιοδεία πριν απόχωρήσει από την προεδρία σε μια κομβική παγκόσμια γεωπολιτική συγκυρία.



Στο μεταξύ, το απόγευμα της Τετάρτης, αναμένεται στην καγκελαρία για κατ' ιδίαν επαφές με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, χωρίς κοινή συντέντευξη Τύπου. Ο Εμμανουέλ Μακρόν βρίσκεται στο Βερολίνο για το συνέδριο Berlin Global Dialogue 2024 που φέρνει κοντά προσωπικότητες από τη διεθνή πολιτική, την επιχειρηματικότητα και την επιστήμη. Σύμφωνα με την καγκελαρία, στην ατζέντα των δύο ηγετών στις κεκλεισμένων των θυρών επαφές θα βρεθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά την ιρανική επίθεση και ο συντονισμός των κινήσεών τους.

Ανησυχία για ευρύτερη ανάφλεξη

Στο μεταξύ και η Γερμανίδα υπ. Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ σε ανάρτησή της στην παλτφόρμα Χ αναφέρει: «Καταδικάζω τη συνεχιζόμενη επίθεση του Ιράν με τον πιο έντονο τρόπο. Έχουμε προειδοποιήσει το Ιράν για αυτή την επικίνδυνη κλιμάκωση, ότι δηλαδή πρέπει να σταματήσει αμέσως την επίθεση. Οδηγεί την περιοχή περαιτέρω στο χείλος της αβύσσου». Το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπ. Εξωτερικών κλήθηκε στο γερμανικό υπ. Εξωτερικών εκπρόσωπος της πρεσβείας του Ιράν στο Βερολίνο εξαιτίας της κατάστασης, με τη Γερμανία να απευθύνει έκκληση για αποκλιμάκωση.



Όπως διαφάνηκε από την κυβερνητική ενημέρωση και η γερμανική κυβέρνηση ανησυχεί πολύ για την πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση αποτιμάται ως «ελάχιστα ελεγχόμενη», παρά το γεγονός ότι είναι ανοιχτοί όλοι οι υπαρκτοί διπλωματικοί δίαυλοι του Βερολίνου σε Ισραήλ, Λίβανο ακόμη και στο Ιράν. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο η γερμανική κυβέρνηση ενημερώθηκε πάντως από τους συμμάχους της για την προειδοποίηση του Ιράν ότι προετοίμαζε πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ. Ως προς τις επόμενες κινήσεις της διεθνούς κοινότητας και των Βρυξελλών απέναντι στην Τεχεράνη και για το το ενδεχόμενο κυρώσεων στο Ιράν, η γερμανική κυβέρνηση αναμένεται να δράσει στο πλαίσιο της ΕΕ, όπως κατέστη σαφές στο μπρίφινγκ.



Ως προς την ανακήρυξη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ως «persona non grata» την Τετάρτη από το Ισραήλ, ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπ. Εξωτερικών σχολίασε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια «δεν βοηθά ιδιαιτέρως την κατάσταση» και ότι απαιτείται «περισσότερος και όχι λιγότερος διάλογος». Για τις προσπάθειες απομάκρυνσης Γερμανών πολιτών από την περιοχή δόθηκαν ελάχιστες διευκρινήσεις από το γερμανικό υπ. Άμυνας για λόγους «επιχειρησιακής ασφάλειας».

Η Μπούντεσβερ στη Μέση Ανατολή;

Την ίδια ώρα αίσθηση συνεχίζει να προκαλεί η συνέντευξη της υπ. Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ πριν από λίγες ημέρες στο Stern σύμφωνα με την οποία: «η Γερμανία δεν αποκλείει συμμετοχή της Μπούντεσβερ σε μια διεθνή ειρηνευτική αποστολή στην περιοχή αν χρειαστεί». H Αναλένα Μπέρμποκ μάλιστα και στο παρελθόν είχε συγκρίνει μια τέτοια συνδρομή με τον ρόλο των Δυτικών Συμμάχων μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στη Γερμανία, θεωρώντας τον μάλιστα πρότυπο για πιθανές ειρηνευτικές προσπάθειες στη Μ. Ανατολή.



Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γερμανικού Δημοσιογραφικού Δικτύου RND το γερμανικό υπ. Άμυνας φέρεται να έχει ενοχληθεί από τις δηλώσεις Μπέρμποκ, με εκπρόσωπό του να δηλώνει στο γερμανικό μέσο ότι «δεν είναι η σωστή στιγμή για να συζητείται το ερώτημα περί αποστολής διεθνούς προστασίας στη Γάζα. Δεν είναι ακόμη ορατή ούτε μια κατάπαυση του πυρός, ούτε η αναγκαιότητα μιας διεθνούς εντολής. Κατά συνέπεια συνίσταται αυτά τα θέματα να συζητούνται εκ των έσω.»



Κλείνοντας, πολλές είναι οι πολιτικές αντιδράσεις στους κόλπους της γερμανικής βουλής για την νέα κλιμάκωση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Για τον Σοσιαλδημοκράτη Μίχαελ Ροτ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εξωτερικών Υπόθεσεων «το Ιράν ως κράτος τρομοκρατίας έχει ως στόχο την εξαφάνιση της εβραϊκής ζωής».



Από την πλευρά του ο Γιόχαν Βάντεπουλ, αρμόδιος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής από τους Χριστιανοδημοκράτες κάνει λόγο για «κυνικό χτύπημα από Ιράν» καθώς και για «ανάγκη για μια Zeitenwende στη γερμανική πολιτική για το Ιράν»

