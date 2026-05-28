Ο κολοσσός της τεχνητής νοημοσύνης Anthropic ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι συγκέντρωσε 65 δισεκατομμύρια δολάρια σε έναν γύρο χρηματοδότησης «σειράς H» (πολύ προχωρημένο κύκλο χρηματοδότησης), με την αποτίμηση να ανέρχεται στα 965 δισεκατομμύρια δολάρια (828 δισ. ευρώ) μετά τη χρηματοδότηση.

Ο γύρος χρηματοδότησης «σειράς H» διεξήχθη από τις Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks και Sequoia Capital.

Η αποτίμηση αγγίζει το ιλιγγιώδες ποσό των 1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για μια εταιρεία που παραμένει ιδιωτική και δεν έχει μπει καν στο Χρηματιστήριο, κάτι που αποτελεί ιστορικό ορόσημο.

Επικεφαλής του γύρου χρηματοδότησης ήταν οι Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks και Sequoia Capital.

Ο γύρος περιλαμβάνει 15 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδύσεις που είχαν δεσμευτεί προηγουμένως από παρόχους υποδομών cloud μεγάλης κλίμακας (hyperscalers), συμπεριλαμβανομένων 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Amazon.

«Από τον γύρο της 'σειράς G' τον Φεβρουάριο, η υιοθέτηση [των υπηρεσιών μας] συνέχισε να αυξάνεται μεταξύ των εταιρικών πελατών παγκοσμίως, και τα τρέχοντα ετήσια έσοδά μας (run-rate revenue) ξεπέρασαν τα 47 δισεκατομμύρια δολάρια νωρίτερα αυτόν τον μήνα» ανέφερε η Anthropic.

Η τελευταία αποτίμηση της εταιρείας τον Φεβρουάριο ανερχόταν στα 380 δισεκατομμύρια δολάρια, μετά τη συγκέντρωση 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Η Anthropic έχει πλέον ξεπεράσει το στάδιο της startup και έχει αναπτυχθεί με ραγδαίους ρυθμούς, με προϋπολογισμό που θα ζήλευαν τα περισσότερα κράτη του πλανήτη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.