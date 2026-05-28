Μεγάλη φωτιά δίπλα σε εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη και, συγκεκριμένα, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.

Σύμφωνα με το ThessPost.gr, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε μεγάλη αγροτική έκταση επί της Συμμαχική Οδού, πλησίον εργοστασίου με υαλοπίνακες. Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς υπάρχει φόβος επέκτασης της πυρκαγιάς, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που σαρώνουν τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά έχει εκδηλωθεί στον αύλειο χώρο της επιχείρησης. Στο σημείο έχουν κληθεί – έως τώρα – πέντε οχήματα με 13 πυροσβέστες

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.