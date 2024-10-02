Για ακόμα μία φορά η Μέση Ανατολή μοιάζει με καζάνι που βράζει, για μία ακόμη φορά η Μέση Ανατολή βρίσκεται στα πρόθυρα ενός βαθύ και καταστροφικού πολέμου με δύο πρωταγωνιστές που έρχονται αντιμέτωποι τα τελευταία 45 χρόνια. Αυτή όμως είναι μια από την πιο επικίνδυνη στιγμή για ολόκληρη την περιοχή.

Το Ιράν, το οποίο ανακηρύχθηκε Ισλαμική Δημοκρατία μετά την ανατροπή του Σάχη το 1979, έχει από καιρό ορκιστεί να καταστρέψει το κράτος του Ισραήλ, το οποίο αποκαλεί «σιωνιστικό καθεστώς». Το Ισραήλ από την πλευρά του κατηγορεί το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) για εξάπλωση της βίας σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή μέσω των συμμάχων και των πληρεξουσίων του, μια άποψη που συμμερίζονται πολλές αραβικές κυβερνήσεις.

Το Ισραήλ είναι έτοιμο να αντεπιτεθεί εναντίον του Ιράν μετά την πυραυλική επίθεση της Τρίτης. Το Ιράν λέει ότι το χτύπημα αποτελεί απάντηση στη δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα στη Βηρυτό και του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε στην Τεχεράνη.

Το ερώτημα ωστόσο που τίθεται είναι τι θα συμβεί από εδώ και πέρα;

Σύμφωνα με το BBC, τόσο το Ισραήλ όσο και ο στενότερος σύμμαχός του, οι ΗΠΑ, έχουν ορκιστεί να τιμωρήσουν το Ιράν για την εκτόξευση των 200 πυραύλων στο Ισραήλ. «Το Ιράν», λέει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, «θα πληρώσει βαρύ τίμημα». Και δεδομένης της αποφασιστικότητας του Ισραήλ να αντιμετωπίσει όλους τους εχθρούς του ταυτόχρονα - στο Λίβανο, τη Γάζα, την Υεμένη και τη Συρία - η κυβέρνηση Νετανιάχου φαίνεται να μην έχει καμία διάθεση να κάνει πίσω.

Έτσι, αυτό που συζητούν οι ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν είναι αν και πότε θα χτυπήσουν το Ιράν, αλλά πόσο σκληρά θα είναι τα αντίποινα.

Με τη βοήθεια των αμερικανικών δορυφορικών πληροφοριών και των πρακτόρων της Μοσάντ που βρίσκονται στο έδαφος του Ιράν, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έχουν ένα ευρύ φάσμα στόχων για να διαλέξουν.

Η απάντηση λοιπόν, του Ισραήλ μπορεί να χωριστεί σε 3 κατηγορίες:

Συμβατικοί στρατιωτικοί: Ένας πρώιμος και προφανής στόχος θα ήταν να γίνουν στόχος οι βάσεις από τις οποίες το Ιράν εκτόξευσε αυτούς τους βαλλιστικούς πυραύλους. Αυτό σημαίνει λοιπόν χτυπήματα σε επιφάνειες εκτόξευσης, κέντρα διοίκησης και ελέγχου, δεξαμενές ανεφοδιασμού και αποθήκες. Θα μπορούσε να προχωρήσει περισσότερο και να χτυπήσει βάσεις που ανήκουν στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, καθώς και αντιαεροπορικές άμυνες και άλλες μπαταρίες πυραύλων. Θα μπορούσε ακόμη και να προσπαθήσει να δολοφονήσει βασικά άτομα που εμπλέκονται στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Οικονομικά: Αυτό θα περιλαμβάνει τα πιο ευάλωτα κρατικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν - τα πετροχημικά του εργοστάσια, την παραγωγή ενέργειας και πιθανότατα τα ναυτιλιακά του συμφέροντα. Αυτό, ωστόσο, θα ήταν μια βαθιά αντιδημοφιλής κίνηση κατά του Ιράν, καθώς θα κατέληγε να βλάψει τις ζωές των αμάχων πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε επίθεση στον στρατό.

Πυρηνικά: Αυτό θα ήταν και το μεγαλύτερο χτύπημα. Είναι γνωστό και έχει διαπιστωθεί και από τον Οργανισμό Πυρηνικής Επιθεώρησης των Ηνωμένων Εθνών, τον ΔΟΑΕ, ότι το Ιράν εμπλουτίζει ουράνιο πολύ περισσότερο από το 20% που απαιτείται για την πολιτική πυρηνικής ενέργειας. Το Ισραήλ, και άλλοι, υποπτεύονται ότι το Ιράν προσπαθεί να φτάσει σε «σημείο διάσπασης» για να μπορέσει να κατασκευάσει μια πυρηνική βόμβα. Οι τοποθεσίες στη λίστα πιθανών στόχων του Ισραήλ περιλαμβάνουν το Parchin, το επίκεντρο του στρατιωτικού πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, ερευνητικούς αντιδραστήρες στην Τεχεράνη, το Bonab και το Ramsar, καθώς και μεγάλες εγκαταστάσεις στο Bushehr, Natanz, Isfahan και Ferdow.

Καθώς θα σκέφτονται πώς θα απαντήσουν στο Ιράν παράλληλα, οι σκέψεις τους θα φτάσουν ακόμα μακρύτερα, δηλαδή πώς το Ιράν θα ανταπαντούσε στο ισραηλινό χτύπημα και πώς μπορούν να τη μεριάσουν.

«Αυτή είναι μόνο μια γεύση από τις δυνατότητές μας», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν. Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ενίσχυσε αυτό το μήνυμα, δηλώνοντας πως «εάν το σιωνιστικό καθεστώς απαντήσει στις επιχειρήσεις του Ιράν, θα έρθει αντιμέτωπο με συντριπτικές επιθέσεις».

Το Ιράν δεν μπορεί να νικήσει στρατιωτικά το Ισραήλ. Η αεροπορία της είναι παλιά και εξαθλιωμένη, όπως και η αεράμυνα της καθώς βρισκόταν για χρόνια αντιμέτωπη με τις δυτικές κυρώσεις. Ωστόσο, εξακολουθεί να διαθέτει τεράστια ποσότητα βαλλιστικών και άλλων πυραύλων, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη φορτωμένα με εκρηκτικά και πολυάριθμες συμμαχικές πολιτοφυλακές αντιπροσώπων στη Μέση Ανατολή.

Το επόμενο βολέ πυραύλων της θα μπορούσε κάλλιστα να στοχεύσει ισραηλινές κατοικημένες περιοχές και όχι στρατιωτικές βάσεις. Η επίθεση από μια πολιτοφυλακή που υποστηρίζεται από το Ιράν στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας το 2019 έδειξε πόσο ευάλωτοι είναι οι γείτονές της σε επιθέσεις.

Το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, το οποίο επιχειρεί στον Κόλπο, διαθέτει μεγάλους στολίσκους με μικρά και γρήγορα σκάφη επίθεσης με πυραύλους που θα μπορούσαν, δυνητικά, να κατακλύσουν την άμυνα ενός πολεμικού πλοίου του 5ου στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Θα μπορούσε λοιπόν, κατόπιν εντολών να επιχειρήσει να σπείρει νάρκες στα στενά του Ορμούζ, διακόπτοντας τη ροή έως και 20% των ημερήσιων εξαγωγών πετρελαίου στον κόσμο, κάτι που θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία.

Και μετά υπάρχουν όλες οι στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, διάσπαρτες πάνω-κάτω στην αραβική πλευρά του Κόλπου, από το Κουβέιτ μέχρι το Ομάν. Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι εάν δεχθεί επίθεση δε θα απαντήσει απλώς στο Ισραήλ, αλλά θα στοχεύσει οποιαδήποτε χώρα θεωρεί ότι υποστηρίζει αυτήν την επίθεση.

Πηγή: skai.gr

