Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ «δεν διαθέτουν απεριόριστη υπομονή» απέναντι στο Ιράν.

«Δείχνουμε υπομονή… Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προτιμά πάντοτε μια ειρηνευτική συμφωνία, επομένως όλα όσα έχουμε κάνει μέχρι στιγμής ήταν αμυντικού χαρακτήρα και προς το παρόν αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε», δήλωσε ο Σκοτ Μπέσεντ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρξει επανάληψη των πληγμάτων εάν ο Τραμπ «κρίνει ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία».

Μιλώντας κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι «δεν είχαμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, αλλά αλλάξαμε το καθεστώς». Όπως εξήγησε, η ιρανική κυβέρνηση, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και η θρησκευτική ηγεσία αποτελούν τους «τρεις πυλώνες» της εξουσίας στην Τεχεράνη, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, αντιμετωπίζουν πλέον «προβλήματα επικοινωνίας» εξαιτίας των αμερικανικών πληγμάτων.

Ο ίδιος είπε ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν θα εξαρτηθεί από το αν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να τη στηρίξει.

«Όλα εξαρτώνται από το τι θέλει να κάνει ο πρόεδρος», είπε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου στον Λευκό Οίκο. «Και ο πρόεδρος Τραμπ δεν πρόκειται να κάνει μια κακή συμφωνία για τον αμερικανικό λαό.»

Ο Μπέσεντ αρνήθηκε να επιβεβαιώσει λεπτομέρειες της προσωρινής συμφωνίας που φέρεται να έχει επιτευχθεί μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης και του Ιράν, η οποία θα μπορούσε να παρατείνει την εκεχειρία και να ανοίξει τον δρόμο για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Ωστόσο, επέμεινε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Τραμπ, δηλαδή το Ιράν να παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο, να δεσμευθεί ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου και να διασφαλίσει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ.

Ο Μπέσεντ υποβάθμισε επίσης τα σενάρια περί άρσης των κυρώσεων κατά του Ιράν στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι «πιστεύω πως τα πράγματα θα κινηθούν πολύ αργά σε αυτό το μέτωπο».

«Πρόκειται για μια πολυδιάστατη συμφωνία και τίποτα δεν θα τεθεί στο τραπέζι μέχρι να δούμε το Στενό του Ορμούζ ανοιχτό και μέχρι οι Ιρανοί να συμφωνήσουν ότι πρέπει να παραδώσουν το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο και ότι δεν μπορούν να διατηρούν πυρηνικό πρόγραμμα», κατέληξε.

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών ότι είχε συνομιλία με τον πρέσβη του Ομάν στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ταλάλ Αλραχμπί, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για επιβολή διοδίων στο Στενό του Ορμούζ.

«Όπως είπε, οι χώρες μας διατηρούν καλές σχέσεις εδώ και 200 χρόνια. Θέλει να συνεχιστούν για άλλα 200 χρόνια, και εγώ του ξεκαθάρισα ότι αυτό δεν μπορεί καν να συζητηθεί. Και ο ίδιος δεν ήθελε να διακινδυνεύσει την επιβολή κυρώσεων ούτε σε Ομανούς πολίτες ούτε σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του Ομάν», δήλωσε ο Μπέσεντ σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου.

Ο Μπέσεντ εκτίμησε, κατά την ενημέρωση Τύπου στον Λευκό Οίκο, ότι οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα μπορούσαν να «υποχωρήσουν πολύ γρήγορα» μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν, σημειώνοντας ότι «η αγορά πετρελαίου θα είναι πολύ καλά εφοδιασμένη από εκεί και πέρα».

Ωστόσο, απέφυγε να δηλώσει εάν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της ή αν θα περιλαμβάνει άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν.

«Οι ομάδες πηγαινοέρχονται συνεχώς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπέσεντ.



Πηγή: skai.gr

