Μουντιάλ 2026: Απαγορεύτηκαν οι πτήσεις drones πάνω από τους αγώνες σε ακτίνα 3 ναυτικών μιλίων

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε την Πέμπτη (28/5) ότι θα απαγορεύσει τις πτήσεις drones πάνω από αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 και σχετικές εκδηλώσεις φιλάθλων (fan zones) σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ (Donald Trump) επιχειρεί να αντιμετωπίσει ζητήματα ασφαλείας.
Τις ημέρες των αγώνων, κάθε αεροπορική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των drones, θα απαγορεύεται σε ακτίνα 3 ναυτικών μιλίων και έως τα 3.000 πόδια ύψος από το έδαφος γύρω από τα γήπεδα, εκτός εάν υπάρχει ειδική άδεια από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.
