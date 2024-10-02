Η Γερμανία, η Γαλλία και η Ελβετία κάλεσαν σήμερα τους πολίτες τους να φύγουν από το Ιράν, μετά την ιρανική επίθεση στο ισραηλινό έδαφος και τις απειλές απάντησης από το Ισραήλ.

«Ζητείται από τους Γερμανούς πολίτες να φύγουν από το Ιράν» ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας σε μια αναθεωρημένη ταξιδιωτική οδηγία του. Το Βερολίνο ζήτησε επίσης από τους Γερμανούς να μην ταξιδεύουν στη χώρα αυτή.

Στον ιστότοπο της γαλλικής πρεσβείας στην Τεχεράνη αναφέρεται ότι «συστήνεται» στους Γάλλους που διαμένουν μόνιμα στο Ιράν και έχουν τη δυνατότητα να φύγουν προσωρινά, να το πράξουν μόλις επαναληφθούν οι διεθνείς αεροπορικές πτήσεις. «Υπενθυμίζεται ότι συστήνουμε στους Γάλλους, μη μόνιμους κατοίκους, να αποφύγουν να έρθουν στο Ιράν. Σε εκείνους που, παρ’ όλ’ αυτά, θα βρεθούν εδώ, συστήνουμε να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν τις συγκεντρώσεις και να φύγουν από το ιρανικό έδαφος το συντομότερο δυνατόν, μόλις ανοίξει και πάλι ο εναέριος χώρος», πρόσθεσε η πρεσβεία.

Το ίδιο μήνυμα απευθύνει και η Ελβετία στους πολίτες τους. «Συστήνουμε στους πολίτες με ελβετική υπηκοότητα να φύγουν από τη χώρα (σ.σ. το Ιράν) με τα δικά τους μέσα, εάν αυτό είναι εφικτό και ασφαλές» αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ομοσπονδιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

