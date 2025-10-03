Λογαριασμός
Ισραήλ για στολίσκο: 4 Ιταλοί απελάθηκαν - Εικόνες της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων μελών

Το Ισραήλ επιθυμεί να τερματίσει αυτή τη διαδικασία το συντομότερο δυνατό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών

Greta

Ο ισραηλινός στρατός αναχαίτισε την Παρασκευή το τελευταίο πλοίο ενός στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας που προσπαθούσε να φτάσει στην αποκλεισμένη Γάζα. Υπενθυμίζεται ότι χθες, Πέμπτη οι ναυτικές δυνάμεις τους Ισραήλ αναχαίτισαν τουλάχιστον 40 σκάφη του Παγκόσμιου Στόλου Sumud θέτοντας σε κράτηση περίπου 450 ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδέζας ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ. 

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι τέσσερις Ιταλοί, μέλη του στολίσκου απελάθηκαν.

«Οι υπόλοιποι βρίσκονται στη διαδικασία απέλασης. Το Ισραήλ επιθυμεί να τερματίσει αυτή τη διαδικασία το συντομότερο δυνατό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του και πρόσθεσε πως όλοι οι συμμετέχοντες στον στολίσκο ήταν «ασφαλείς και σε καλή κατάσταση. Μάλιστα, το ισραηλινό υπουργείο δημοσίευσε φωτογραφίες της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων μελών του στολίσκου κατά την άφιξή τους στο Ισραήλ.

«Όπως έχουν δηλώσει επανειλημμένα το Ισραήλ, η Ιταλία, η Ελλάδα και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, οποιαδήποτε βοήθεια που θα μπορούσαν να μεταφέρουν αυτά τα σκάφη, όσο μικρή κι αν ήταν, θα μπορούσε να είχε μεταφερθεί ειρηνικά στη Γάζα. Αυτό δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια προβοκάτσια», σημειώνει στην ανακοίνωσή του το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

