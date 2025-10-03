Ισραήλ για στολίσκο: 4 Ιταλοί απελάθηκαν - Εικόνες της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων μελών

Ο ισραηλινός στρατός αναχαίτισε την Παρασκευή το τελευταίο πλοίο ενός στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας που προσπαθούσε να φτάσει στην αποκλεισμένη Γάζα. Υπενθυμίζεται ότι χθες, Πέμπτη οι ναυτικές δυνάμεις τους Ισραήλ αναχαίτισαν τουλάχιστον 40 σκάφη του Παγκόσμιου Στόλου Sumud θέτοντας σε κράτηση περίπου 450 ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδέζας ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι τέσσερις Ιταλοί, μέλη του στολίσκου απελάθηκαν.

«Οι υπόλοιποι βρίσκονται στη διαδικασία απέλασης. Το Ισραήλ επιθυμεί να τερματίσει αυτή τη διαδικασία το συντομότερο δυνατό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του και πρόσθεσε πως όλοι οι συμμετέχοντες στον στολίσκο ήταν «ασφαλείς και σε καλή κατάσταση. Μάλιστα, το ισραηλινό υπουργείο δημοσίευσε φωτογραφίες της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων μελών του στολίσκου κατά την άφιξή τους στο Ισραήλ.

«Όπως έχουν δηλώσει επανειλημμένα το Ισραήλ, η Ιταλία, η Ελλάδα και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, οποιαδήποτε βοήθεια που θα μπορούσαν να μεταφέρουν αυτά τα σκάφη, όσο μικρή κι αν ήταν, θα μπορούσε να είχε μεταφερθεί ειρηνικά στη Γάζα. Αυτό δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια προβοκάτσια», σημειώνει στην ανακοίνωσή του το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Procedures are under way to wrap up the Hamas-Sumud provocation and to finalize the deportation of the participants in this sham.



Already 4 Italian citizens have been deported. The rest are in the process of being deported. Israel is keen to end this procedure as quickly as… pic.twitter.com/LeM1R25jTP — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 3, 2025

Πηγή: skai.gr

