Δικαστήριο στη Φινλανδία έκρινε σήμερα ότι δεν έχει δικαιοδοσία προκειμένου να ασκήσει δίωξη σε βάρος του πλοιάρχου και δύο αξιωματικών του δεξαμενόπλοιου Eagle S, που κατηγορούνταν ότι έκοψαν υποθαλάσσια ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά καλώδια στη Βαλτική Θάλασσα τον περαμσένο Δεκέμβριο. .

Η Φινλανδία έχει πει πως το Eagle S ανήκει σε ένα σκιώδη στόλο δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιούνται από τη Ρωσία προκειμένου να παρακάμπτει τις κυρώσεις στις πετρελαϊκές εξαγωγές της. Το συμβάν της 25ης Δεκεμβρίου ήταν ένα από μία σειρά συμβάντων κατά τα οποία προκλήθηκαν ζημιές σε καλώδια και αγωγούς αερίου στη Βαλτική θάλασσα, αφού η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην περιοχή να τεθούν σε κατάσταση υψηλού συναγερμού. Η Ρωσία αρνείται εμπλοκή στην κοπή καλωδίων.

«Το Δικαστήριο εξέδωσε σήμερα απόφαση απορρίπτοντας την κατηγορία στην υπόθεση… μαζί με τις αξιώσεις σχετικά με ζημιές που προκύπτουν από την κατηγορία, καθώς δεν ήταν δυνατό να εφαρμοστεί ο φινλανδικός ποινικός νόμος στην υπόθεση», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το δικαστήριο.

Βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η εξουσία για την άσκηση δίωξης σχετικά με ένα ποινικό αδίκημα ανήκει στα χώρα σημαίας ή στις χώρες καταγωγής των κατηγορουμένων, πρόσθεσε το δικαστήριο.

Το πλοίο έφερε σημαία Νήσων Κουκ.

Η δίκη είναι από τις πρώτες δικαστικές προσπάθειες να τιμωρηθούν τυχόν υπεύθυνοι για ζημιές σε κρίσιμης σημασία υποθαλάσσιες υποδομές, όμως περιπλέκεται λόγω προβλέψεων του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και της δυσκολίας να αποδειχθεί εγκληματική πρόθεση. Τα τρία μέλη πληρώματος αρνήθηκαν τις κατηγορίες.

Η απόφαση είναι εφέσιμη.

Οι κατηγορούμενοι έκαναν λόγο για τεχνικό σφάλμα

Το δεξαμενόπλοιο, που μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο, έσυρε την άγκυρά του, βάρους 11.000 κιλών, σε μια διαδρομή περίπου 90 χιλιομέτρων στον πυθμένα του Κόλπου της Φινλανδίας, αποκόπτοντας το ενεργειακό καλώδιο που συνδέει τη Φινλανδία με την Εσθονία Estlink 2 και τέσσερις γραμμές ίντερνετ, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Η Φινλανδία απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος του Γεωργιανού πλοιάρχου, καθώς και του Γεωργιανού πρώτου αξιωματικού και του Ινδού δεύτερου αξιωματικού του πλοίου, για διακεκριμένη φθορά ξένης περιουσίας και διακεκριμένη παρακώλυση επικοινωνιών.

Οι κατηγορίες αφορούσαν βαριά αμέλεια εκ μέρους του πληρώματος σε ό,τι αφορά την κακή κατάσταση του βαρούλκου της άγκυρας του πλοίου μάλλον, παρά σε στέρεη απόδειξη ότι η άγκυρα έπεσε εσκεμμένα για να προκαλέσει βλάβη, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Οι κατηγορούμενοι δήλωσαν στη δίκη πως το βαρούλκο του πλοίου έπεσε χωρίς να γίνει αντιληπτό λόγω τεχνικών σφαλμάτων στο βαρούλκο που υποτίθεται ότι θα κρατούσε την άγκυρα στη θέση της.

Απέρριψαν επίσης τους ισχυρισμούς των ιδιοκτητών των καλωδίων για ζημιές εκατομμυρίων ευρώ.

Ο εισαγγελέας είχε ζητήσει από το δικαστήριο να επιβάλει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δυόμιση ετών στον καθέναν από τους κατηγορουμένους.

Το δικαστήριο ήρε την ταξιδιωτική απαγόρευση για τους κατηγορουμένους στο τέλος της δίκης τον Σεπτέμβριο και αυτοί έχουν φύγει από τότε από τη Φινλανδία. Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος του ιδιοκτήτη του πλοίου, το οποίο αποδεσμεύθηκε από τη φινλανδική επιμέλεια τον Μάρτιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

