Ο νερόμυλος της Φραγκίστας

Στη Φραγκίστα Ευρυτανίας, το νερό συνεχίζει να κυλά με ορμή. Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βρήκε έναν από τους τελευταίους νερόμυλους που μετρά 4 γενιές και μέχρι σήμερα συνεχίζει να λειτουργεί από την οικογένεια Γαλανού με σεβασμό στη φύση και την παράδοση.

Εδώ το αλεύρι γίνεται πιο υγιεινό, οι κουβέρτες και τα χαλιά καθαρίζονται μόνο με νερό όπως παλιά και ο χρόνος κυλά σαν παραμύθι μέσα στα ποτάμια και τα βουνά της πανέμορφης περιοχής.

Ο μύλος λειτουργούσε ακόμη και την περίοδο της κατοχής. Το μόνο διάστημα που έκλεισε ήταν το 1990, όταν έπιασε φωτιά και χρειάστηκε να χτιστεί από την αρχή για να ξαναλειτουργήσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.