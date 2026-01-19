Για κάποιους μαθητές στα απομακρυσμένα χωριά της Ευρυτανίας, η εκπαίδευση είναι ένας καθημερινός αγώνας δρόμου. Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βρέθηκε στο Τρίδεντρο και κατέγραψε την καθημερινή διαδρομή τριών μικρών μαθητριών.
Είναι τα μοναδικά παιδιά του μικρού χωριού και ο πατέρας τους, που είναι κι ο πρόεδρος του χωριού, αναγκάζεται να καθαρίζει ο ίδιος τον δρόμο από πέτρες και εμπόδια για να φτάσουν τα παιδιά του στο σχολείο τους, στα Άγραφα.
Πρόκειται για μια διαδρομή 15 χιλιομέτρων, η οποία πολλές φορές γίνεται εφιάλτης για την οικογένεια, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που τα κορίτσια έχουν χάσει το μάθημά τους.
