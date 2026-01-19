Λογαριασμός
Τρίδεντρο Ευρυτανίας: Η οδύσσεια μιας οικογένειας με τον δρόμο, τα εμπόδια και την επικινδυνότητα

Οι τρεις μικροί μαθητές και ο πατέρας του διανύουν κάθε μέρα έναν δρόμο 15 χιλιομέτρων, τον οποίο αναγκάζονται να καθαρίζουν οι ίδιοι από τις πέτρες και τα εμπόδια που εμφανίζονται

Τρίδεντρο

Για κάποιους μαθητές στα απομακρυσμένα χωριά της Ευρυτανίας, η εκπαίδευση είναι ένας καθημερινός αγώνας δρόμου. Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βρέθηκε στο Τρίδεντρο και κατέγραψε την καθημερινή διαδρομή τριών μικρών μαθητριών.

Είναι τα μοναδικά παιδιά του μικρού χωριού και ο πατέρας τους, που είναι κι ο πρόεδρος του χωριού, αναγκάζεται να καθαρίζει ο ίδιος τον δρόμο από πέτρες και εμπόδια για να φτάσουν τα παιδιά του στο σχολείο τους, στα Άγραφα.

Πρόκειται για μια διαδρομή 15 χιλιομέτρων, η οποία πολλές φορές γίνεται εφιάλτης  για την οικογένεια, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που τα κορίτσια έχουν χάσει το μάθημά τους.

