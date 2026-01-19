Γονείς Λόρας: Ανυπόστατα όσα λέγονται, ουδέποτε ασκήσαμε βία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι γονείς της αγνοούμενης 16χρονης Λόρας, εξέδωσαν ανακοίνωση, μέσω του δικηγόρου τους.

Ανακοίνωση εξέδωσε η οικογένεια της 16χρονης Λόρας, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται.

Μέσω του δικηγόρου της, Τηλέμαχου Μπενετάτου, η οικογένεια διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα και αναφορές που αφήνουν αιχμές για συμπεριφορές τους οι οποίες ενδεχομένως οδήγησαν την ανήλικη στην εξαφάνιση.

Παράλληλα, απευθύνουν δημόσια έκκληση προς τη 16χρονη να επιστρέψει στο σπίτι της.

Η ανακοίνωση των γονιών της Λόρας

«Εκ μέρους της οικογένειας της Λόρας, έχουμε να δηλώσουμε τα εξής: Όλες αυτές τις μέρες ζούμε δραματικές στιγμές, καθώς αγωνιούμε για τη Λόρα μας. Μοναδικός σκοπός μας και πρώτιστο μέλημά μας είναι να βρεθεί το παιδί μας, να είναι σώο και ασφαλές και να επιστρέψει στην αγκαλιά μας.

Προς τούτο, από την πρώτη στιγμή ενημερώσαμε την Αστυνομία, με την οποία έχουμε άμεση επαφή και έχουμε παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να βοηθήσουμε στις έρευνες και είμαστε πρόθυμοι να το πράξουμε όποτε μας ζητηθεί.

Μοναδικός αντικειμενικός σκοπός μας είναι να βρεθεί το παιδί μας όσο πιο σύντομα γίνεται και να είναι καλά στην υγεία του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι έχουν συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση και ενδιαφέρονται πραγματικά για τη Λόρα μας.

Ήρθαμε στην Ελλάδα για μια καλύτερη ζωή, πιο ήρεμη. Είμαστε μια κανονική οικογένεια που ζει με αγάπη, σύμπνοια, αλληλοκατανόηση και αλληλοσεβασμό. Στο παιδί μας προσφέρουμε τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και είμαστε πάντα στο πλευρό του. Το καθήκον των γονιών είναι να φροντίζουν για τη σωματική και την ψυχική υγεία των τέκνων τους. Να τα προστατεύουν από κινδύνους, να επιβλέπουν τη συμπεριφορά τους και να τους θέτουν όρια και κανόνες με τρόπο παιδαγωγικό, που να μη θίγει την αξιοπρέπεια και τη γνώμη του τέκνου. Ακριβώς αυτό πράττουμε και εμείς ως οικογένεια. Ουδέποτε ασκήσαμε την οποιουδήποτε είδους βία, ψυχολογική και πολύ περισσότερο σωματική στο τέκνο μας. Ο μόνος λόγος που μπορεί να το είχαμε επιπλήξει, αφορούσε τις επιδόσεις του στα μαθήματα και τίποτε περισσότερο .Όλα όσα έχουν ακουστεί είναι ανυπόστατα και ουδεμία σχέση έχουν με τη πραγματικότητα. Επαναλαμβάνουμε ότι το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι να βρεθεί η Λόρα μας και να γυρίσει σπίτι της. Έχουμε μεταβεί στην Αθήνα, έχουμε ψάξει πόρτα-πόρτα για να τη βρούμε. Απευθύνουμε έκκληση στην ίδια να γυρίσει στο σπίτι μας, η αγκαλιά μας είναι ανοικτή και η αγάπη μας μεγάλη. Παρακαλούμε όποιον την εντοπίσει να ενημερώσει άμεσα τις Αρχές, γιατί είναι ένα παιδί 16 ετών που ίσως βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του.

Τέλος, ως πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας της Λόρας, επιθυμώ να προσθέσω τα εξής: Οι γονείς κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να βοηθήσουν να βρεθεί το τέκνο τους και κάνουν δημόσια έκκληση να πάψουν τα κάθε είδους δημοσιεύματα, βασιζόμενα σε μαρτυρίες που ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα και οι οποίες θεωρούμε ότι μόνο κακό κάνουν στην υπόθεση.

Ο πατέρας μετά τη συνταξιοδότησή του ως ορθοπεδικός γιατρός στη Γερμανία θέλησε να μεταβεί η οικογένεια στην Ελλάδα και αγόρασε το σπίτι στο Ρίο. Κανέναν λόγο δεν είχαν να κρυφτούν από τον οποιονδήποτε. Οι γονείς ζουν με την αγωνία για το παιδί τους και οφείλουν όλοι να σεβαστούν τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται».

Τηλέμαχος Μπενετάτος, Δικηγόρος Οικογένειας

Πηγή: skai.gr

