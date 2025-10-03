«Δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Σλοβακία. Τα αγροτικά κονδύλια της ΕΕ και άλλες επιδοτήσεις τροφοδοτούν τη διαφθορά σε ολόκληρη την Ένωση», τόνισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι.

Μιλώντας στο Politico, μετά τη συνέντευξη Τύπου που έδωσε στην Αθήνα, η κυρία Κοβέσι υπογράμμισε: «Έχουμε παρατηρήσει περιπτώσεις απάτης με τις επιδοτήσεις σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, η διαφορά είναι το μέγεθος και ο αριθμός των περιπτώσεων».

«Στην Ελλάδα ανακαλύψαμε ότι η εγκληματική δραστηριότητα ήταν πολύ συστηματική και πολύ καλά οργανωμένη, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Αλλά βλέπουμε τα ίδια και σε άλλα κράτη μέλη», σημείωσε.

Στη συνέντευξη Τύπου, η Ευρωπαία εισαγγελέας αποκάλυψε ότι έλαβε μια επιστολή από έναν Έλληνα αγρότη που της ανέφερε πως οι έντιμοι αιτούντες αποκλείονταν από τα κονδύλια της ΕΕ, επειδή άλλοι κατέφυγαν στη δωροδοκία.

Ένας από τους βασικούς στόχους της είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), που δημιουργήθηκε μετά την πανδημία κορωνοϊού για να διανείμει τεράστια κονδύλια σε χώρες που προσπαθούν να ανακάμψουν. Εκατοντάδες υποθέσεις που αφορούν το Ταμείο εξετάζονται πλέον από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Τώρα έχουμε τα κονδύλια του RRF. Φυσικά, η οργανωμένη εγκληματικότητα έχει στραφεί εκεί γιατί μπορεί να βγάλει χρήματα», δήλωσε στην ίδια συνέντευξη.

Όπως σημειώνει το Politico, η κυρία Κοβέσι έδωσε τη συνέντευξη Τύπου στο τελωνείο του Πειραιά, του μεγαλύτερου λιμανιού της Ελλάδας, όπου οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς έχουν κατασχέσει χιλιάδες κοντέινερ με κινέζικα προϊόντα, στο πλαίσιο έρευνας για αποφυγή πληρωμής ειδικών δασμών. Το μήνυμα που έστειλε στους εγκληματίες που κρύβονται πίσω από αυτή την απάτη ήταν: «Οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει, τέλος τα ασφαλή καταφύγια για εσάς. Ανακαλύψαμε μια νέα ήπειρο εγκληματικότητας. Το οργανωμένο έγκλημα δυναμώνει εξαπατώντας την ΕΕ και τους εθνικούς προϋπολογισμούς».

Για να αντιμετωπίσει αυτές τις υποθέσεις, η Ευρωπαία εισαγγελέας αναζητά μια μεγαλύτερη ομάδα, τόσο στην Αθήνα όσο και αλλού. Έχει ζητήσει περισσότερους Ευρωπαίους εισαγγελείς να εργαστούν στην ομάδα της, ηγούμενοι διασυνοριακών ερευνών για εγκλήματα που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και αφοσιωμένους εθνικούς οικονομικούς ερευνητές, από αστυνομικές, τελωνειακές και φορολογικές αρχές, για να εργάζονται αποκλειστικά σε υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εισαγγελίας. «Δεν υπάρχει καθαρή χώρα. Όλοι επηρεάζονται από τη διαφθορά και την οικονομική απάτη», τόνισε.

Στην Ελλάδα, η ομάδα της Λάουρα Κόβεσι χειρίζεται δεκάδες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και η φερόμενη κακοδιαχείριση κονδυλίων της ΕΕ για τον σιδηρόδρομο.

«Η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει. Τα Τέμπη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα», είπε.

Όπως σημειώνει το Politico, η κυβέρνηση της ΝΔ απέρριψε το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για διενέργεια έρευνας κατά δύο πρώην υπουργών μετά το δυστύχημα, ενώ εμπόδισε έρευνα και για υπουργούς που φέρονται εμπλεκόμενοι στην απάτη με τις αγροτικές επιδοτήσεις.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει εξελιχθεί σε σύμβολο διαφθοράς, νεποτισμού και πελατειακών σχέσεων», τόνισε στη συνέντευξη Τύπου η κυρία Κοβέσι. «Όπως και στην υπόθεση των Τεμπών, η δικαστική έρευνα δεν μπόρεσε να προχωρήσει όσο θα έπρεπε λόγω του ελληνικού Συντάγματος», σημείωσε.

Αναφορικά με τις απόπειρες εκφοβισμού των ερευνητών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα, η κυρία Κόβεσι τόνισε: «Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να γίνει τηλεοπτικό ριάλιτι σόου. Γάτα με κουδούνι δεν πιάνει ποντίκια. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραμένει εδώ. Παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού, είμαστε πολύ περήφανοι για την ομάδα μας στην Αθήνα».

