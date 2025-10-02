Οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν 13 σκάφη που μετέφεραν ακτιβιστές και ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Γάζα, αλλά 30 σκάφη συνεχίζουν να πλέουν προς την περιοχή.

Ένα βίντεο από το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο επαληθεύτηκε από το Reuters, έδειχνε την πιο γνωστή επιβάτη της νηοπομπής, τη Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα, Γκρέτα Τούνμπεργκ, να κάθεται σε ένα κατάστρωμα όπου ένας Ισραηλινός στρατιώτης της επιστρέφει τα αντικείμενά της μετά τη σύλληψή της.

«Πολλά πλοία του στόλου Χαμάς-Σουμούντ έχουν σταματήσει με ασφάλεια και οι επιβάτες τους μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι», δήλωσε το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών στο X. «Η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι ασφαλείς και υγιείς».

Ο στολίσκος, που μεταφέρει φάρμακα και τρόφιμα στη Γάζα, αποτελείται από περισσότερα από 40 πολιτικά πλοία με περίπου 500 βουλευτές, δικηγόρους και ακτιβιστές.Ο στόλος δημοσίευσε πολλά βίντεο στο Telegram με μηνύματα από άτομα που βρίσκονταν στα διάφορα πλοία, μερικοί κρατώντας τα διαβατήριά τους και ισχυριζόμενοι ότι απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ χωρίς τη θέλησή τους, και επαναλαμβάνοντας ότι η αποστολή τους ήταν μια μη βίαιη ανθρωπιστική προσπάθεια.

Διεθνείς αντιδράσεις

Ο στολίσκος είναι το πιο προβεβλημένο σύμβολο αντίθεσης στον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ. Η πορεία του μέσα από τη Μεσόγειο Θάλασσα τράβηξε τη διεθνή προσοχή, καθώς χώρες όπως η Τουρκία, η Ισπανία και η Ιταλία έστειλαν σκάφη ή drones σε περίπτωση που χρειάζονταν βοήθεια οι πολίτες τους, ακόμη και όταν προκάλεσε επανειλημμένες προειδοποιήσεις από το Ισραήλ να επιστρέψουν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας χαρακτήρισε την «επίθεση» του Ισραήλ στον στολίσκο «τρομοκρατική ενέργεια» που έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές αθώων πολιτών. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουσταβο Πέτρο, διέταξε την απέλαση ολόκληρης της διπλωματικής αντιπροσωπείας του Ισραήλ την Τετάρτη, μετά τη σύλληψη δύο Κολομβιανών στον στολίσκο. Το Ισραήλ δεν έχει πρέσβη στην Κολομβία από πέρυσι. Ο Πέτρο χαρακτήρισε τις συλλήψεις ως πιθανό «νέο διεθνές έγκλημα» από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ζήτησε την απελευθέρωση των Κολομβιανών. Επίσης, τερμάτισε τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της Κολομβίας με το Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραήμ, καταδίκασε την Πέμπτη την αναχαίτιση του στολίσκου από το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν συλλάβει οκτώ Μαλαισιανούς.«Με το να εμποδίζει μια ανθρωπιστική αποστολή, το Ισραήλ έδειξε απόλυτη περιφρόνηση όχι μόνο για τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού αλλά και για τη συνείδηση του κόσμου», δήλωσε ο Ανουάρ.

Η αναχαίτιση του στολίσκου από το Ισραήλ προκάλεσε διαμαρτυρίες στην Ιταλία και την Κολομβία. Τα ιταλικά συνδικάτα κήρυξαν γενική απεργία για την Παρασκευή ως ένδειξη αλληλεγγύης.

Το ισραηλινό ναυτικό είχε προηγουμένως προειδοποιήσει τη νηοπομπή ότι πλησίαζε σε ενεργό ζώνη μάχης και παραβίαζε ένα νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό, ζητώντας τους να αλλάξουν πορεία. Είχε προσφέρει να μεταφέρει οποιαδήποτε βοήθεια ειρηνικά μέσω ασφαλών διαύλων στη Γάζα.

Συνεχίζουν την πορεία τους 30 σκάφη

Ο στολίσκος με την ανθρωπιστική βοήθεια αποτελεί την πιο πρόσφατη προσπάθεια να σπάσει ο αποκλεισμός της Γάζας από το Ισραήλ δια θαλάσσης.Οι διοργανωτές της νηοπομπής καταδίκασαν τα γεγονότα ως «έγκλημα πολέμου». Είπαν ότι ο στρατός χρησιμοποίησε επιθετικές τακτικές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κανονιών νερού, αλλά ότι κανείς δεν τραυματίστηκε.

«Πολλά σκάφη ... αναχαιτίστηκαν και επιβιβάστηκαν σε αυτά παράνομα Δυνάμεις Κατοχής του Ισραήλ σε διεθνή ύδατα», δήλωσαν οι διοργανωτές σε μια ανακοίνωση.Τα σκάφη βρίσκονταν περίπου 70 ναυτικά μίλια από τη δοκιμαζόμενη από τον πόλεμο περιοχή όταν αναχαιτίστηκαν, μέσα σε μια ζώνη που το Ισραήλ επιτηρεί για να σταματήσει οποιοδήποτε σκάφος πλησιάζει. Οι διοργανωτές είπαν επίσης ότι οι επικοινωνίες τους είχαν μπλοκαριστεί από το Ισραήλ.

Τριάντα σκάφη συνεχίζουν να πλέουν προς τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν οι διοργανωτές του στολίσκου σε ανάρτηση στο Telegram νωρίς την Πέμπτη, αναφέροντας ότι βρίσκονταν 46 ναυτικά μίλια μακριά από τον προορισμό τους. Ο στολίσκος ελπίζει να φτάσει στη Γάζα μέσα στην ημέρα.

Πηγή: skai.gr

