Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι του κυκλώματος, οι οποίοι φέρονται να διέπρατταν ένοπλες ληστείες σε μίνι μάρκετ και πρατήρια καυσίμων σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο οποιος στο παρελθόν έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία δύο αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ στον Ρέντη, κατά την απολογία του φέρεται να παραδέχτηκε πέντε από τις συνολικά δώδεκα ληστείες, λέγοντας ότι τις έκανε διότι είναι εξαρτημένος από ναρκωτικές ουσίες και ήθελε χρήματα για τη δόση του.

Από την πλευρά του,ο 32χρονος κατηγορούμενος, αλβανικής καταγωγής, αρνήθηκε τη συμμετοχή του σε ληστείες. Λέγοντας ότι οι συναντήσεις που είχε με τους υπόλοιπους συγκατηγορουμένους του αφορούσαν αποκλειστικά τη χρήση ναρκωτικών καθώς είναι χρήστης εδώ και χρόνια.

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και η 33χρονη, πρώην μοντέλο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Στην απολογία της η 33 χρονη η οποία φέρεται να ήταν η οδηγός που μετέφερε τους κατηγορουμένους στα σημεία - στόχους, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι κάποιες φορές οι συγκατηγορούμενοί της , ζητούσαν να μεταβούν σε συγκεκριμένα σημεία, επικαλούμενοι ότι είχαν κάποια δουλειά. 'Όταν φθάναμε στο σημείο καταλάβαινα ότι επρόκειτο να διαπραχθεί ληστεία. Δεν είχα καμία σχέση με τις ληστείες. Δεν συμφωνούσα με τις ληστείες, αλλά φοβόμουν να αντιδράσω γιατί φοβόμουν την αντίδραση του πρώτου κατηγορούμενου".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.