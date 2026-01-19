Η Γαλλία, που κατέχει μία μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπενθύμισε σήμερα την «προσήλωσή της στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», αν και έχει προκληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετάσχει στο "Συμβούλιο ειρήνης", σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Όπως και πολλά άλλα κράτη, η Γαλλία προσκλήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετάσχει στο 'Συμβούλιο ειρήνης'. Μαζί με τους στενούς εταίρους μας εξετάζουμε αυτή την ώρα τις διατάξεις του κειμένου που προτείνεται ως βάση αυτού του νέου θεσμού, το σχέδιο του οποίου υπερβαίνει τη μοναδική κατάσταση στη Γάζα», υπογραμμίζει το Κε ντ' Ορσέ.

«Επαναλαμβάνουμε επίσης την προσήλωσή μας στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτός παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος μιας αποτελεσματικής πολυμερούς προσέγγισης, όπου το διεθνές δίκαιο, η κυρίαρχη ισότητα των κρατών και η ειρηνική διευθέτηση των διαφορών υπερισχύουν της αυθαιρεσίας, του συσχετισμού δυνάμεων και του πολέμου», προσθέτει το υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

