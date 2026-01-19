Δολοφονία βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού

Του Μάκη Συνοδινού

Συναγερμός σήμανε στις φυλακές Κορυδαλλού όταν κρατούμενος εντοπίστηκε το μεσημέρι δολοφονημένος μέσα στο κελί του.

Το θύμα ήταν αλβανικής καταγωγής και, σύμφωνα με πληροφορίες, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από Έλληνα συγκρατούμενό του. Ο δράστης τον Αύγουστο του 2025 είχε δολοφονήσει έναν Αλβανό στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες το περιστατικό συνέβη στη τρίτη πτέρυγα ενώ κρατούμενοι των φυλακών έκαναν λόγο για συμβόλαιο θανάτου.

Πηγή: skai.gr

