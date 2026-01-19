Ισχυρή και ενιαία απάντηση της ΕΕ στις απειλές Τραμπ ζητά και η Πορτογαλία

Ο καλύτερος τρόπος για να προληφθεί η υλοποίηση των απειλών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί επιβολής υψηλότερων δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες με αφορμή τη Γροιλανδία είναι να δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι έτοιμη να αντιδράσει δυναμικά, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Ρολάν Λεσκίρ πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Eurogroup στις Βρυξέλλες.
Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο ομόλογός του της Πορτογαλίας Ζοακίμ Μιράντα Σαρμέντο υπογράμμισε ότι η απάντηση της ΕΕ στις απειλές του Τραμπ θα πρέπει να είναι «ισχυρή και ενιαία».
Από την πλευρά του , ο υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας Ίλκο Χάινεν χαρακτήρισε «ανεύθυνες» τις απειλές του Τραμπ απέναντι στους Ευρωπαίους.
