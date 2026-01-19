Λογαριασμός
Επτά νεκροί και 20 τραυματίες από έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ

Τουλάχιστον επτά νεκροί και είκοσι τραυματίες είναι ο απολογισμός έκρηξης σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Καμπούλ, σύμφωνα με την ιταλική ΜΚΟ Emergency

Αφγανός αστυνομικός όχημα

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από την έκρηξη που σημειώθηκε στο κέντρο της Καμπούλ, ανέφερε η ιταλική μη κυβερνητική οργάνωση Emergency, η οποία διευθύνει ένα νοσοκομείο στην αφγανική πρωτεύουσα.

Είκοσι άνθρωποι νοσηλεύονται σε αυτό το νοσοκομείο, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε ξενοδοχείο, στη γειτονική συνοικία Σαχρ ε Νάου, πρόσθεσε η ΜΚΟ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

