Ισημερινός: Απελευθερώθηκαν 11 δεσμοφύλακες που κρατούνταν όμηροι σε φυλακές

Απελευθερώθηκαν χθες Σάββατο 11 δεσμοφύλακες που ήταν όμηροι κρατουμένων στις φύλακες της Εσμεράλδας, στο βορειοδυτικό άκρο του Ισημερινού, ανακοίνωσε η αστυνομία της χώρας.

Οι απελευθερωθέντες συμπεριλαμβάνονταν στους συνολικά 178 σωφρονιστικούς υπαλλήλους – δεσμοφυλάκες και μέλη του διοικητικού προσωπικού – που πιάστηκαν όμηροι από κρατούμενους σε επτά φυλακές του Ισημερινού, εν μέσω έξαρσης της βίας σε αυτήν τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Την Πέμπτη, ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα γνωστοποίησε ότι, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον υπερπληθυσμό στις φυλακές, σκοπεύει να στείλει 1.500 Κολομβιανούς κρατούμενους στα σύνορα, επικαλούμενος «διεθνείς συμφωνίες». Από την πλευρά της, η Κολομβία απέρριψε το σχέδιο του προέδρου Νομπόα, υποστηρίζοντας ότι ουσιαστικά ο Ισημερινός θα απελευθερώσει αυτούς τους κρατούμενους.

Στον Ισημερινό υπάρχουν 36 φυλακές μέγιστης χωρητικότητας 30.200 ανθρώπων. Καταγραφή που πραγματοποιήθηκε το 2022 έδειξε ότι οι φυλακισμένοι στον Ισημερινό φτάνουν τους 31.300, εκ των οποίων 3.200 αλλοδαποί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.