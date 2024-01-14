Λογαριασμός
Τρόμος σε γαμήλιο γλέντι στην Ιταλία: Υποχώρησε το πάτωμα - 35 τραυματίες

Το πάτωμα υποχώρησε την ώρα που περίπου 70 καλεσμένοι χόρευαν σε αίθουσα στον πρώτο όροφο πρώην μοναστηριού της Πιστόια, που έχει μετατραπεί σε εστιατόριο.

Ιταλία - ασθενοφόρο

Περίπου 35 άνθρωποι τραυματίσθηκαν στην πόλη Πιστόια της κεντρικής Ιταλίας όταν αργά το βράδυ του Σαββάτου υποχώρησε το πάτωμα αίθουσας στην οποία βρισκόταν σε εξέλιξη πάρτι γάμου και οι καλεσμένοι βρέθηκαν ξαφνικά στο ισόγειο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν σοβαρά, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Το πάτωμα υποχώρησε την ώρα που περίπου 70 καλεσμένοι χόρευαν σε αίθουσα στον πρώτο όροφο πρώην μοναστηριού της Πιστόια, που έχει μετατραπεί σε εστιατόριο.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως πυροσβέστες, αστυνομικοί και ασθενοφόρα.

Στους τραυματίες συμπεριλαμβάνονται το νιόπαντρο ζευγάρι και τρία παιδιά, αλλά ευτυχώς η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

