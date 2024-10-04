Εικοσι τρείς από τους περίπου 200 βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν στο Ισραήλ την περασμένη Τρίτη κατάφεραν να διαρρήξουν την αεράμυνα και να χτυπήσουν ή να προσγειωθούν κοντά σε τουλάχιστον τρεις στρατιωτικές τοποθεσίες και τοποθεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με την Washington Post.

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρει πως ένα βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους δείχνει 20 πυραύλους να χτυπούν την αεροπορική βάση Nevatim στο νότιο Ισραήλ και τρεις να χτυπούν τη βάση Tel Nof στο κεντρικό Ισραήλ. Άλλα βίντεο έδειξαν ότι τουλάχιστον δύο πύραυλοι έπεσαν κοντά στα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας κατασκοπείας του Ισραήλ Μοσάντ στο Glilot.

Ο ισραηλινός στρατός αναγνώρισε την Τετάρτη ότι ορισμένες από τις αεροπορικές του βάσεις χτυπήθηκαν στη μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν στη χώρα , αλλά τόνισε ότι δεν προκλήθηκε ζημιά στη λειτουργία της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.