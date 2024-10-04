ΠΟΥ για Ισραήλ: Ζει εδώ και ένα χρόνο συλλογικό τραύμα

Το Ισραήλ υποφέρει από μια υγειονομική κρίση που ξέσπασε μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις από τη Λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, τόνισε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

«Αυτή η Δευτέρα θα σηματοδοτήσει έναν χρόνο συλλογικού τραύματος που δεν έχει αφήσει κανέναν ανεπηρέαστο στη χώρα, έχει εξαπλωθεί με ταχύτητα πανδημίας και έχει διπλασιάσει και σε ορισμένα μέρη τριπλασιάσει τη ζήτηση παροχής για φροντίδα ψυχικής υγείας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ στο Ισραήλ, Μισέλ Τιερέν.

«Αυτό οφείλεται στις επιθέσεις που σκότωσαν περίπου 1.200 ανθρώπους, την απαγωγή περίπου 200 ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας και την εκτόξευση περίπου 19.000 ρουκετών προς το Ισραήλ έκτοτε. Περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί και δεν έχουν ακόμη καταφέρει να επιστρέψουν στα σπίτια τους», είπε.

Επίσης, ολόκληρο το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στο βόρειο τμήμα της χώρας λειτουργεί μόνο σε υπόγειους χώρους, καταφύγια ή χώρους στάθμευσης. «Ένας ασθενής χωρίς να βλέπει φως της ημέρας είναι ένας ασθενής χωρίς φυσική δύναμη να θεραπευτεί», τόνισε ο απεσταλμένος του ΠΟΥ στο Ισραήλ

Παράλληλα τόνισε ότι δεν υπάρχει επούλωση για κανέναν χωρίς ειρήνη και χωρίς τους 101 ομήρους που βρίσκονται ακόμα υπό ομηρεία στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.