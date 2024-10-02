Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν στη χθεσινή, μαζική επίθεση, έπεσαν σε αεροπορικές βάσεις, χωρίς να προκαλέσουν ζημιές.

«Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ιρανικής επίθεσης, πολλοί πύραυλοι έπεσαν σε βάσεις της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας. Καμία υποδομή (…) δεν καταστράφηκε», ανέφερε ο στρατός στην ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από την επίθεση δεν υπάρχουν τραυματίες, ούτε προκλήθηκαν ζημιές σε αεροσκάφη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

