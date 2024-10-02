Ο ισραηλινός στρατός αναθεώρησε σήμερα τον αριθμό των πυραύλων που εκτοξεύτηκαν την Τρίτη από το Ιράν, κάνοντας λόγο για 200.

Στην αρχική ανακοίνωσή του ο στρατός μιλούσε για «περίπου 180» βαλλιστικούς πυραύλους.

«Το Ιράν εκτόξευσε χθες περίπου 200 πυραύλους εναντίον του κράτους του Ισραήλ (…) επιτέθηκε σε αστικές ζώνες και έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή πολλών πολιτών» ανέφερε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, στρατηγός Χερτσί Χαλεβί. Σύμφωνα με την πηγή αυτή, οι ζημιές ήταν «σχετικά μικρές» καθώς οι περισσότεροι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

