Διπλή γυναικοκτονία μέσα σε 30 λεπτά στην Κωνσταντινούπολη

Δύο νεαρές γυναίκες δολοφονήθηκαν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, με διαφορά 30 λεπτών και ο βασικός ύποπτος αυτοκτόνησε, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι δύο γυναίκες και ο ύποπτος ήταν ηλικίας 19 ετών, ανέφερε το κυβερνείο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο δεν διευκρίνισε εάν τα θύματα γνώριζαν τον φερόμενο δολοφόνο τους.

Όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων DHA, ο δράστης αποκεφάλισε μία από αυτές τις γυναίκες σε έναν από τους προμαχώνες της πόλης, στη συνοικία Φατίχ, από τους οποίους στη συνέχεια ο ύποπτος πήδηξε και σκοτώθηκε.

Πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν 19χρονο, κρεοπώλη στο επάγγελμα. Το πρώτο του θύμα ήταν η νυν σύντροφός του, ενώ η γυναίκα που αποκεφάλισε στη συνέχεια η πρώην.

Η Τουρκία συγκλονίζεται από τη μάστιγα των γυναικοκτονιών: μια τουρκική οργάνωση καταμέτρησε 290 δολοφονίες γυναικών από τις αρχές του έτους και περισσότερους από 160 «ύποπτους θανάτους», τους οποίους οι αρχές έχουν καταγράψει ως αυτοκτονίες ή δυστυχήματα.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, επτά γυναικοκτονίες διαπράχθηκαν σε μία μονάχα ημέρα σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Τουρκία αποσύρθηκε το 2021 από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και τη μάχη κατά της βίας σε βάρος των γυναικών, την επονομαζόμενη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία επιβάλλει στις αρχές να ερευνούν και να τιμωρούν τη βία σε βάρος των γυναικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

