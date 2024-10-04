Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοκ με διπλή γυναικοκτονία μέσα σε 30 λεπτά στην Κωνσταντινούπολη- Ο δράστης αυτοκτόνησε

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της διπλής γυναικοκτονίας που σημειώθηκε μέσα σε 30 λεπτά από 19χρονο στην Κωνσταντινούπολη

Διπλή γυναικοκτονία μέσα σε 30 λεπτά στην Κωνσταντινούπολη

Δύο νεαρές γυναίκες δολοφονήθηκαν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, με διαφορά 30 λεπτών και ο βασικός ύποπτος αυτοκτόνησε, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι δύο γυναίκες και ο ύποπτος ήταν ηλικίας 19 ετών, ανέφερε το κυβερνείο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο δεν διευκρίνισε εάν τα θύματα γνώριζαν τον φερόμενο δολοφόνο τους.

Όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων DHA, ο δράστης αποκεφάλισε μία από αυτές τις γυναίκες σε έναν από τους προμαχώνες της πόλης, στη συνοικία Φατίχ, από τους οποίους στη συνέχεια ο ύποπτος πήδηξε και σκοτώθηκε.

Πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν 19χρονο, κρεοπώλη στο επάγγελμα. Το πρώτο του θύμα ήταν η νυν σύντροφός του, ενώ η γυναίκα που αποκεφάλισε στη συνέχεια η πρώην.

Η Τουρκία συγκλονίζεται από τη μάστιγα των γυναικοκτονιών: μια τουρκική οργάνωση καταμέτρησε 290 δολοφονίες γυναικών από τις αρχές του έτους και περισσότερους από 160 «ύποπτους θανάτους», τους οποίους οι αρχές έχουν καταγράψει ως αυτοκτονίες ή δυστυχήματα.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, επτά γυναικοκτονίες διαπράχθηκαν σε μία μονάχα ημέρα σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Τουρκία αποσύρθηκε το 2021 από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και τη μάχη κατά της βίας σε βάρος των γυναικών, την επονομαζόμενη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία επιβάλλει στις αρχές να ερευνούν και να τιμωρούν τη βία σε βάρος των γυναικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κωνσταντινούπολη γυναικοκτονία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark