Δορυφορικές εικόνες από υπόστεγο αεροσκαφών σε ισραηλινή στρατιωτική αεροπορική βάση που λήφθηκαν μετά από το μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν δείχνουν μεγάλη τρύπα στην οροφή.

Οι εικόνες από την αεροπορική βάση Nevatim στο νότιο Ισραήλ την Τετάρτη δείχνουν τη ζημιά στην οροφή κτιρίων κοντά σε διάδρομο προσγείωσης. Μεγάλα κομμάτια συντριμμιών διακρίνονται απλωμένα γύρω από το κτίριο.

Δεν ήταν σαφές τι προκάλεσε τη ζημιά. Ο στρατός του Ισραήλ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις δορυφορικές εικόνες.

Η στρατιωτική λογοκρισία διέγραψε την παραπάνω εικόνα για δημοσίευση, λέει το Times of Israel.

Η αεροπορική βάση Nevatim φιλοξενεί τα πιο προηγμένα αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35 Lightning II stealth.

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε την Τετάρτη ότι ορισμένες από τις αεροπορικές του βάσεις χτυπήθηκαν στην επίθεση του Ιράν, αλλά η ζημιά κρίθηκε «αναποτελεσματική», που σημαίνει ότι δεν προκλήθηκε ζημιά στις επιχειρήσεις της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο στρατός ανέφερε ότι δεν προκλήθηκαν ζημιές σε μαχητικά αεροσκάφη, drones, άλλα αεροσκάφη, πυρομαχικά ή κρίσιμες υποδομές.

Πηγή: skai.gr

