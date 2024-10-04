Για θεωρίες του Ισραήλ μίλησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ, Ερντογάν σε φεστιβάλ τεχνολογίας στα 'Αδανα της νότιας Τουρκίας.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος πρόεδρος, φόρεσε μπουφάν αεροπόρου και δήλωσε μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά: «Ξέρουμε τι ετοιμάζουν σε απόσταση 30 χιλιομέτρων», κάνοντας λόγο πως ο στόχος είναι η Τουρκία.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανέφερε πως «τo Ισραήλ με πρόσχημα της Χαμάς πρώτα εισέβαλε στην Γάζα και τώρα με πρόσχημα της Χεζμπολάχ χύνει αίμα στο Λίβανο» και πρόσθεσε:

«Κάθε φορά που πλησιάζουμε στην κατάπαυση πυρός, στην ειρήνη, στην ηρεμία για την περιοχή, η κυβέρνηση του Ισραήλ δυναμιτίζει αυτή την διαδικασία με προβοκάτσια. Χρησιμοποιούν κάθε μέσο για να εξαπλώσουν την φωτιά σε όλη την περιοχή και για να την ''πνίξουν'' μέσα σε αίμα και δάκρυα. Έχει καταργηθεί το διεθνές δίκαιο Χωρίς να ντραπεί, χωρίς να διστάσει αμφισβητεί τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Γκουτέρες, λέγοντας στον ΟΗΕ ότι ''δεν μπορεί να έρθει'' Δες εδώ!.. Ποιος είσαι εσύ και στέλνεις διάταγμα στον ΟΗΕ ότι ο Γενικός Γραμματέας ότι δεν μπορεί να έρθει.

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε πως «δυστυχώς οι δυτικές χώρες σε αυτή την ''οργάνωση της σφαγής'' συνεχίζουν να δίνουν εξοπλισμό, πληροφορίες και διπλωματική υποστήριξη».

Ο ίδιος σημείωσε πως «έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα ύπουλο σχέδιο στην περιοχή μας που δεν περιορίζεται μονό στην Γάζα, την Δυτική Όχθη και τον Λίβανο. Δεν χρειάζεται να είσαι προφήτης για να δεις ποιος είναι ο τελικός στόχος. Όσοι γνωρίζουν ιστορία, ιστορία θρησκειών, πολιτική και διπλωματία θα καταλάβουν εύκολα τη σύνδεση του ζητήματος με την Ιερουσαλήμ, το τζαμί Αλ Άκσα και την θεωρία της ''Γης της Επαγγελίας''...Γνωρίζουμε πολύ καλά τι είναι ''Γη της Επαγγελίας''.»

Τόνισε πως «σε απόσταση 30 χιλιομέτρων, κυριολεκτικά μπαίνουν σε έναν αγώνα για να προκαλέσουν την Τουρκία. Αυτά τα ξέρουμε πολύ καλά. Η σημερινή ισραηλινή κυβέρνηση αποκαλύπτει τις πραγματικές της προθέσεις με κάθε δήλωση της και με κάθε χάρτη που δείχνει. Και εμείς παρακολουθούμε από κοντά, κάθε στιγμή αυτές τις εξελίξεις στο πεδίο από αυτή την οπτική γωνία. Αναπτύσσουμε την συνεργασία μας με τους γείτονες μας και με όλες τις αδελφικές χώρες της περιοχής με αυτή την νοοτροπία...Εμείς δεν ξεχάσαμε τις τρικλοποδιές τα κλειστά και φανερά εμπάργκο που εφαρμόζουν οι σύμμαχοι μας.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.