Ισπανία: Οι αφίξεις μεταναστών σχεδόν διπλασιάστηκαν το 2023

Ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών που εισήλθαν στην Ισπανία πέρυσι αυξήθηκε κατά 82,1% σε σύγκριση με το 2022 και ανήλθε σε 56.852, λόγω των πρωτοφανών αφίξεων στο αρχιπέλαγος των Καναρίων Νήσων, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο ετήσιος απολογισμός είναι ο μεγαλύτερος από το 2018, χρονιά κατά την οποία 64.298 μετανάστες είχαν αφιχθεί στη χώρα. Η Ισπανία είναι μια από τις κύριες πύλες εισόδου στην Ευρώπη μαζί με την Ιταλία και την Ελλάδα.

Η περυσινή αύξηση οφείλεται κυρίως στην εισροή ρεκόρ που καταγράφηκε στο αρχιπέλαγος των Καναρίων Νήσων, το οποίο γνώρισε το 2023 τη χειρότερη μεταναστευτική κρίση του.

Συνολικά, 39.910 μετανάστες αποβιβάστηκαν στα νησιά αυτά που βρίσκονται στον Ατλαντικό Ωκεανό, στ΄ανοιχτά των βορειοδυτικών ακτών της Αφρικής, αριθμός αυξημένος κατά 154,5% σε σύγκριση με το 2022 που καταρρίπτει το προηγούμενο ρεκόρ του 2006. Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό οργανισμό Frontex, οι μετανάστες αυτοί προέρχονταν κυρίως από το Μαρόκο και τη Σενεγάλη.

Η μεταναστευτική οδός προς τα Κανάρια Νησιά είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Σύμφωνα με την ισπανική ΜΚΟ Caminando Fronteras που επικαλείται στοιχεία από κλήσεις παράτυπων μεταναστών που κινδύνευαν στη θάλασσα ή των οικείων τους, περισσότεροι από 7.800 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το 2018 έως το 2022 στην προσπάθειά τους να φθάσουν στο ισπανικό αρχιπέλαγος από τις ακτές της Αφρικής.

Οι αφίξεις στην Ισπανία μέσω της Μεσογείου, από το Μαρόκο ή την Αλγερία, αυξήθηκαν κατά 19,1% πέρυσι σε σύγκριση με το 2022, σε 15.435 μετανάστες.

Εν αντιθέσει, ο αριθμός των μεταναστών που εισήλθαν στους ισπανικούς θύλακες της Θέουτα και της Μελίγια περνώντας τα υψηλά τείχη τους μειώθηκε κατά σχεδόν 46% σε 1.234. Οι δύο θύλακες, που βρίσκονται στη βόρεια ακτή του Μαρόκου, αποτελούν τα μόνα χερσαία σύνορα της ΕΕ στην Αφρική.

Η μείωση αυτή, που άρχισε το 2022, συνδέεται με την εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Ισπανίας και του Μαρόκου, βασικού εταίρου της Μαδρίτης στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαιρέτισε στα τέλη Δεκεμβρίου τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν τα κράτη της ΕΕ για μια μεταρρύθμιση του μεταναστευτικού συστήματος και του συστήματος ευρωπαϊκού ασύλου που είναι, όπως ο ίδιος δήλωσε, "θεμελιώδης" για την Ισπανία.

Παρά την αύξησή τους πέρυσι, οι αφίξεις παράτυπων μεταναστών στην Ισπανία παραμένουν ωστόσο σχεδόν τρείς φορές χαμηλότερες από αυτές που καταγράφονται στην Ιταλία, κύρια πύλη εισόδου στην ΕΕ, σύμφωνα με τον Frontex.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

